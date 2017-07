Arroyo negó tener diferencias con Vidal: "Yo me dedico a gestionar, no hago campaña"

Durante su última visita a Mar del Plata, la gobernadora María Eugenia Vidal manifestó una separación política con el intendente Carlos Fernando Arroyo. "Hay diferencias de gestión", había señalado.en declaraciones con medios locales.

Sin embargo, este lunes, el jefe comunal negó los dichos de Vidal, aclaró que esas diferencias no existen y que siempre estuvo apoyado por la gobernadora. "Yo me dedico a gestionar, no estoy haciendo campaña, es simple, hago mi trabajo", dijo y aclaró: "Me pagan un sueldo por trabajar, no por hacer política partidaria en este momento".

"La gestión no es sacarse una foto, es mucho más que eso", sentenció Arroyo en rueda de prensa en el marco del acto que encabezó el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, donde dejó formalmente inaugurada la nueva planta verificadora de vehículos y entregó vehículos para la Policía Local y camionetas de última generación para el Grupo de Apoyo Departamental.

Con respecto al nuevo refuerzo en materia de seguridad, el intendente señaló: "Es excelente, demuestra que es una política continuada, eficiente y segura". "Los resultados que hemos obtenido en General Pueyrredon en seguridad son demostrativos del éxito de la gestión del ministro", confirmó.