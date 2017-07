Menos homicidios no implica menos inseguridad  

Se ha presentado públicamente como un logro, por parte de las autoridades del municipio de General Pueyrredon, que bajó un porcentaje de los homicidios dolosos (o sea muertes intencionales).

Estos homicidios, por su espectacularidad son los que llaman mas la atención de los vecinos y los que llenan páginas de diarios. Ahora bien, todos sabemos que casi en su totalidad las personas que matan a otra son “delincuentes ocasionales” o sea personas que no han dedicado su vida a matar (salvo killers o asesinos seriales, más que infrecuentes al menos en nuestro medio).

Son personas que un día matan a otra ya sea por una discusión, una riña familiar, por la ingesta de drogas, por celos, por venganza, por odio, etc, pero que no lo han hecho como parte de una conducta habitual.

Son delitos que siempre existirán, porque su realización parte del fuero íntimo del homicida y no de circunstancias que podrían preverse para evitarlos. Por lo tanto hacer un mapa del delito sobre homicidios dolosos no es útil, porque esos delitos no se pueden prevenir. No sirve para nada.

Un mapa del delito es útil si se indican los delitos que cometen “delincuentes habituales”, los que tienen por oficio robar, hurtar, vender drogas, etc. Estos si se podrían prevenir, porque se sabría cuales son las zonas elegidas por estos sujetos para robar, que metodología utilizan, el horario de los hechos, cuales son el tipo del víctima que eligen, la edad de los delincuentes, el barrio de origen de los mismos, su instrucción, donde reducen los bienes robados, etc.

Además se terminaría la connivencia de algún funcionario corrupto, ya que se pondría en evidencia como puede ser que en determinada jurisdicción se cometan tantos hechos con las mismas características.

Esa información sería muy útil para hacer verdadera prevención del delito. No estarían las calles de nuestra ciudad repletas de vecinos indignados reclamando migajas de seguridad. El personal municipal y policial estaría abocado a hacer prevención en los lugares y en los horarios que indica el sentido común respaldado por la información específica, concreta.

El municipio estaría llevando a cabo tareas de investigación científica del crimen y no simplemente haciendo marketing sobre seguridad, para tratar de mejorar su imagen y hacer creer que sobre la materia no está tan desorientado como es evidente.