Feriantes de Plaza Rocha pidieron trasladarse a dos plazoletas de Diagonal Alberdi

Feriantes de Plaza Rocha solicitaron trasladarse a las plazoletas Astor Piazzolla y Roque Di Caprio y rechazan “en una gran mayoría” la propuesta del Ejecutivo a comercializar sus productos en la zona de Luro, entre Chaco y Jara.

“Vimos en un medio de la ciudad que habíamos aceptado ir a la Ferroautomotora pero es mentira. De más de 600 personas, solo unos 100 les interesa pero al resto no. El espacio es poco, las veredas están arruinadas y no podemos poner los caballetes así como el lugar no es muy transitado. Sí nos interesa donde están las plazoletas de Diagonal Alberdi, ya que es un lugar céntrico y cuenta con una ordenanza que habilitó a una feria franca en 1989. Al no estar derogada, significa que se puede usar”, explicó María Monades, feriante de Plaza Rocha, en diálogo con 0223.

“Hoy todavía estamos en foja cero. Y el tiempo se nos termina el 6 de agosto, aunque está previsto extender el plazo en caso de que se apruebe el traslado. Veremos este lunes, que tenemos reunión con la mesa de trabajo -compuesta por concejales, miembros del Ejecutivo y feriantes- si les interesa esta nueva propuesta. Nosotros queremos quedarnos en Plaza Rocha, pero si todos nos ponemos de acuerdo, iríamos a otro lugar. Sólo queremos trabajar”, concluyó Monades.

El Ejecutivo había rechazado hace unas semanas que los manteros instalen puestos -similares a la de la Feria de Artesanos- en la Plaza Peralta Ramos, por afectar la normal tarea de los ciegos y disminuidos visuales que concurren a la Biblioteca Parlante que esta a la altura de 14 de julio y Brown. Ahora el espacio que estaría en evaluación sería donde se encuentran las plazoletas Astor Piazzolla y Roque Di Caprio, que se extienden por la Diagonal Alberdi entre Corrientes y Santiago del Estero, a metros de Punta Iglesias.