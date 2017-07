"La violencia de género es algo a lo que no nos tenemos que acostumbrar"

Con el correr de las horas crecen las repercusiones del caso en el que una joven fue ahorcada por un hombre en el interior de una cervecería, el sábado pasado. Desde la Dirección de la Mujer, se sumaron a la visibilización del hecho.

"Es la manera de hacer visible el caso", sostuvo la coordinadora de la dependencia municipal, Susana Mercado con respecto a la publicación en Facebook de la víctima, Magdalena Bonavetti, en la que denunció al agresor con nombre y apellido: Agustín Ficicchia, y ya superó los 50 mil compartidos. "Ella procedió bien", aclaró.

"Claramente en su esencia es un hombre violento, ellas dijeron que no y él siguió acosándolas, incluso las puso en una situación de riesgo total", opinó la referente y añadió: "La violencia de género no es algo que nos tenemos que acostumbrar, cuando es no, es no".

Casos similares al del último fin de semana llegan con frecuencia a la Dirección de la Mujer. Sin embargo, la mayor parte son "víctimas de la pareja con la que conviven o tenían una relación".

"Llegan acá a pedirnos ayuda porque se sienten indefensas ante la violencia que padecen, por lo general física, y se dan cuenta que no quieren seguir cómo estaban", explicó Mercado.