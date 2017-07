Aldosivi sumó al arquero Sebastián Moyano

En un domingo de novedades, Aldosivi confirmó la incorporación del arquero Sebastián Moyano (26 años), quien viene de ser suplente en Godoy Cruz de Mendoza. Se trata del séptimo refuerzo para disputar la Primera B Nacional desde el 16 de septiembre.

Previamente, arribaron: Diego Villar (volante marplatense, 36 años, ex Unión), el defensor Ezequiel Parnisari (27, ex Olimpo), el lateral izquierdo Lucas Kruspzky (25, ex Talleres e Independiente); mientras que en la semana llegarán a Mar del Plata para firmar sus contratos el delantero Fernando Telechea (35, ex Alvarado y último paso por Patronato), el volante Leandro Somoza (36, ex Boca, Vélez y Lanús) y el volante zurdo Emiliano Ellacopulos (25, de Tigre).

Sebastián Moyano comenzó su carrera Centro Deportivo Rivadavia, de Mendoza, hasta los 14 años. Dos años después retomó la actividad, y en 2009 llegó a Godoy Cruz. Su debut en primera fue el 18 de junio de 2013, ante una lesión de Nelson Ibáñez (empate 0 a 0 con Quilmes) y con Martín Palermo de entrenador. Desde entonces, jugó 32 partidos, con titularidad en el Torneo Final 2014.

En julio del año pasado sufrió un grave accidente automovilístico, donde se fracturó el tobillo y debió ser intervenido. El último campeonato fue suplente de Rodrigo Rey en el "Tomba". En Aldosivi, peleará el puesto con Matías Vega.