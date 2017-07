Entran a una escuela y se roban la comida: es la tercera vez en 20 días

Otra vez la inseguridad se hace presente en una escuela de Mar del Plata: durante este fin de semana delincuentes ingresaron a la secundaria provincial 33 de Benito Lynch 4959, del barrio Cerrito Sur y se robaron alimentos y elementos de cocina, siendo la tercera vez en los últimos 20 días.

“Como las dos veces anteriores, sólo se llevaron comida. En esta ocasión fue de una ventana con una reja tipo colmena de abeja, que es dura. Supongo que es un mayor pero con ayuda de algún chico porque todos los espacios son muy pequeños. Las tres veces entraron por distintos lugares”, afirmó Claudia Luengo, directora de la secundaria provincial Nº 33, en diálogo con 0223.

En esta oportunidad, los delincuentes se llevaron harina leche en polvo, cacao, yerba, arroz, ollas y bandejas. Suponen desde la dirección que estos elementos se roban para el acarreo de los alimentos, dado su escaso valor de reventa.

“La escuela tiene alarma pero resulta que cuando se dispara, llama primero a mi teléfono. La última vez eran las 4.20 de la madrugada. La policía va, pero el establecimiento está rodeado por un paredón de unos 3 metros, por lo que no ven nada detrás. Y no pueden ingresar. Ahora conectaron a la alarma con el COM, así que esperemos que resulte. Lo lamentable es que en escuelas y jardines de infantes de la zona sucede lo mismo: roban comida. Ya no sabemos qué hacer”, se lamentó la docente.

La escuela padece distintas problemáticas de infraestructura como la falta de calefacción así como inconvenientes por la falta de desmalezamiento en los alrededores al complejo educactivo.