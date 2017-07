Licencias truchas: ratifican cesantía de Belmonte de la planta de personal municipal

La juicio oral y público por la venta ilegal de licencias de conducir adulteradas comenzará en mayo de 2018 en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº2 y entre los 12 acusados se encontrará Juan Carlos Belmonte, extitular del distrito descentralizado “El Gaucho” y considerado la “cabeza” de esta banda.

Por su parte, el intendente Carlos Arroyo firmó el reciente decreto Nº 1509 por el cual ratificó la cesantía de Belmonte de la planta de personal municipal. De esta forma, el jefe comunal rechazó un recurso de revocatoria interpuesto por el presunto jefe de la banda que pretendía que quedará sin efecto su baja de la plantilla comunal.

De la investigación penal preparatoria llevada a cabo y especialmente de la requisitoria fiscal surgió que, desde el día 9 de marzo del año 2011 y hasta el día 8 de abril del año 2014, un grupo de agentes municipales, encabezados por el agente Juan Carlos Belmonte, se habían organizado durante el gobierno de Gustavo Pulti para lucrar indebidamente con la tramitación y expedición de licencias de conducir. En total, se detectaron 7.031 carnets irregulares emitidos por la gestión municipal anterior en el período que la fiscalía investiga.

El exempleado municipal Eduardo Cacciavillani y otras terceras personas denominados punteros tales como: Guillermo Alberto Castellanos, Daniel Fortunato Mostafa, Ester Carolina Bonfini, Carlos Cobos, Roberto Carlos Bosch y Daniel Eduardo Celano, se habrían dedicado a conectarse con personas que requerían tramitar licencias de conducir, evitando el circuito legal, a través de contactos telefónicos, y con encuentros en la estación de servicio “Oil”, sita en la Avenida Juan B. Justo y Francia o bien sobre la Diagonal Los Olmos, a escasos metros del Distrito Descentralizado “El Gaucho”.

De la investigación también se desprende que Cacciavillani, facilitaba su intervención con el contacto que tenía con agentes municipales pertenecientes a la dependencia municipal ya individualizada. Los punteros percibían una suma de dinero, (entre 500 a 2.000 pesos) que no incluía las tasas ni timbrados, y luego se distribuía con los agentes imputados.

Los punteros derivaban a las personas con las que se contactaban, a los agentes Sabrina Soria, Leda Araya, Brenda Burgos Calle, Esther Machín, Valeria Gordon y Laura Monopoli quienes prestaban servicios en los boxes del Distrito Descentralizado “El Gaucho”, obviando el sistema de turnos implementado a tal efecto por el Municipio.

Los exagentes municipales Marcelo Martínez, Verónica Benedetti, Marcelo Véliz, Raúl Hernández, Víctor Tosetti, Jorge Rubilar, Fernando Peña, Viviana Pared y Luis Alberto Belmonte omitían realizar los exámenes teóricos o prácticos, consignando falsamente en los instrumentos públicos que los exámenes habían sido rendidos, o rendidos para otra categoría.

Los exempleados municipales ingresaban el trámite al sistema informático de licencias de conducir, conociendo las falsedades que los instrumentos contenían, y culminaban el circuito que finalizaba con la firma del Jefe de Departamento Juan Carlos Belmonte, permitiendo así la obtención legítima de una licencia de conducir, ya sea original, renovación o ampliación.

En su declaración ante la Justicia, Belmonte dijo que la División Licencias de Conducir “dejó de ser eso para ser un comité de Acción Marplatense”. “Me llamaban por teléfono, de la Secretaría Privada, de Protocolo y Ceremonial, el exintendente mismo”, aseguró e incluso dijo que a él le sacaron “un teléfono que tiene escuchas y mensajes del intendente”.

A su vez, cuestionó la “lealtad” del exjefe comunal: “El amigo que yo tenía, Pulti, que iba a mi casa y besaba a mis nietos, pasó a ser el gran traidor”. “Yo era una pantalla, el boludo de estos señores, ellos venían, hacían y deshacían; en todos lados tenían sus punteros, que llamaban y mandaban y traían la documentación, era incontrolable”, destacó. Cabe recordar que el exjefe comunal se encuentra a un paso de ir a juicio oral por la presunta "malversación de fondos públicos" en el marco de otras causas penales.

“Yo me operé con todo esto que me viene pasando y demás; la operación me la pagó el amigo Pulti, estando ya preso. El motivo era ‘no hablés’. Le dio la plata a mi señora y otra parte la fue a pagar a la Clínica 25 de Mayo”, concluyó el presunto líder de una asociación ilícita que defraudó al estado municipal por un monto millonario.