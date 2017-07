El equipo económico de 1País debate en Mar del Plata

Los principales dirigentes de 1País desembarcarán nuevamente en Mar del Plata. Este jueves y viernes en el Uthgra Sasso Hotel, destacados economistas encabezados por Roberto Lavagna, y figuras del espacio político liderado por Sergio Massa y Margarita Stolbizer, se darán cita en para participar de un seminario denominado: “La Argentina que podría ser: En la búsqueda del desarrollo”.

“Somos la oposición que tiene el mejor equipo preparado para resolver los problemas de la gente”, dijo el precandidato a concejal Ariel Ciano , al tiempo que agregó: “Es un privilegio para la ciudad el recibir a Roberto Lavagna, que fue quien sacó a la Argentina de la crisis del 2001 y hoy lidera el equipo económico de 1País, por lo que ésta será una gran oportunidad para quienes participen de su charla".

Felipe Solá, Ignacio de Mendiguren, Matías Tombolini, Roberto Mionis y Jorge Sarghini son los anunciados para el jueves por la tarde en el evento en el que se prevé una importante participación de un auditorio conformado entre empresarios, referentes sociales y precandidatos.

El seminario continuará el viernes con la charla de Lavagna y un cierre a cargo de Stolbizer y Massa. “El objetivo será el realizar un diagnóstico sobre la situación actual y expresar a lo largo de las exposiciones los equipos técnicos, cual es precisamente la visión de 1 País sobre el desarrollo económico social que la Argentina debería tener”, agregó Ciano.

“Queremos compartir los lineamientos del programa del espacio con una mirada puesta en la situación actual, sus perspectivas y hacia donde creemos que debemos ir con propuestas concretas y sobre todo con una mirada de inclusión social y desarrollo económico”, señaló el expresidente del Concejo Deliberante quien resaltó la preocupación de los bonaerenses por la falta de empleo.

Ciano citó además el relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), que “afirma que el sector Pyme lleva 21 meses en baja y un significativo descenso en junio afectando a más del 40% de este tipo de empresas, muchas de ellas emprendimientos familiares que viven los problemas de todos como no poder llegar a fin de mes o pagar los impuestos cada vez más altos”, expresó. El informe de la Came arroja un dato aún más alarmante como que “el 61 por ciento de las pymes encuestadas ya decidió no realizar nuevas inversiones este año, mientras que un 10 por ciento lo está analizando”.

La primera actividad del seminario a realizarse este jueves será moderada por Ciano en la que bajo el título “La Macroeconomía y el Pilar Productivo” disertarán Tombolini sobre los “Equilibrios Macroeconómicos” y De Mendiguren en “Producción y Pymes”.

Los interesados en participar deberán concurrir al Sasso el mismo jueves a las 18 para poder acreditarse.