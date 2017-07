"Estoy ansioso, quiero que llegue ya el sábado"

"La gente en la calle se preocupa, me pregunta si estoy bien. Me ven flaco y me piden ´jugá un añito más...´. Pero la decisión ya está tomada". Así cuenta Leonardo Gutiérrez la repercusión que vivió de su retiro en los hinchas. Ya no hay vuelta atrás. La camiseta "10" no perforará más los aros del básquetbol argentino, y será raro para todos. Más aún, para quien internamente todavía se siente jugador pero que ya se puso la pilcha de entrenador de Peñarol. Sin embargo, queda una última función, sumamente emotiva, plagada de figuras. El sábado próximo, desde las 20, los hinchas podrán decirle nuevamente "gracias" a Leonardo Gutiérrez en su partido despedida, en el Polideportivo Islas Malvinas.

Estarán casi todos. Unos 50 jugadores del hoy y el ayer. Glorias de la Generación Dorada como Andrés "Chapu" Nocioni y Luis Scola, el trío multicampeón en Atenas de Marcelo Milanesio, "Pichi" Campana y Diego Osella, entrenadores como Rubén Magnano y Sergio Hernández, figuras del presente de la nueva Selección argentina como Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, Patricio Garino, y tantísimos nombres más que son sinónimo de la Liga Nacional.

Leo dialogó con 0223 en el café del club Peñarol, y fue sincero con sus sentimientos: "Estoy ansioso, quiero que llegue el viernes que arribarán todos y el sábado para disfrutar el partido, compartir con amigos y colegas. Va a ser un lindo momento que va a quedar en el recuerdo. Realmente es todo medio cansador y pesado el armado, pero lindo a la vez, porque sabés que la vas a pasar bien, amigos con los que hace tiempo que no estás, y tengo esas ansias encima."

-Pese a que una empresa acompaña en la organización, ¿te pusiste muy al frente del armado?

-Más que nada con el tema de los invitados. Pero la que está trabajando mucho es mi esposa, con Alejandro Cassetai a la cabeza que está haciendo. Si no fuera por Ale, realmente no podríamos haber armado lo que se está armando. Y la empresa también tiene mucho que ver.

-Tenés un gran poder de convocatoria, te fallan muy pocos...

-Sí, la realidad es que teníamos 50 y pico de jugadores, y se bajaron cinco o seis nomás, porque están Europa o no pueden venir. La mayoría dijo que sí. Tuvimos que armar cuatro equipos de doce jugadores cada uno. Va a estar bueno. Será un lindo espectáculo. Son todos chicos que han jugado al básquet, algunos profesionalmente y otros no, pero han sido parte de mi vida de deportista. Quería que estén. Y jugará mi hijo (Francisco) también. Habrá jugadores en plenitud, otros que no lo están tanto pero que fueron ídolos de mucha gente. Y todos quieren jugar un rato. Esperemos que la pasen bien, se sientan a gusto, podamos correr, reírnos, divertirnos, que la gente se divierta también. Eso es lo que queremos buscar.

-¿Quiénes no pudieron venir?

-Los que no pudieron venir me lo dijeron desde un principio. A "Charly" Delfino y Walter Herrmann se les complicó un poco, porque Carlos está en Italia con la familia y Walter se fue de vacaciones y sacó mal las fechas, llega posterior al evento y no pudo cambiar los pasajes. Son cosas entendibles, por eso preparamos todo con anticipación.

-¿Algo que te haya sorprendido de las invitaciones que realizaste?

-Cuando hablé con Juan Gutiérrez (excompañero en Obras y la Selección, retirado por una lesión en la cadera). Me pregunta sorprendido "¿querés que juegue?". "Sí, boludo", le digo. "Bueno, me pongo a entrenar". O el otro día verlo a "Tato" Rodríguez acá en el club entrenando un rato para estar bien y ver que sigue con la mano intacta, el talento...eso me pone muy contento. Eso es lindo.

-¿Cómo viviste los días posteriores al partido con Quilmes?

-Muy tranquilo. Yo ya sabía la decisión. Cuando llegué a los 37 años, no soy de informar mis decisiones al corto o largo plazo, pero al llegar el momento sí. Tras esa temporada decidí jugar una más y que luego iba a ver cómo me sentía. En la penúltima temporada no terminé del todo bien, y quería que el cierre sea jugando, sea como sea. Me puse como meta un año más. Ya había meditado hacía bastante que a los 39 me retiraba. El duelo ya lo hice interno, lo metí en la cabeza, y además con el desafío de ser entrenador como que dejar de jugar quedó en segundo plano. Hay que ver cómo lo llevo en la temporada, al ver que no estaré corriendo a la par de los jugadores.

-¿Pensás que te puede caer la ficha ahí?

-Y...ojalá que no, ojalá esté tranquilo y pueda transmitir tranquilidad a los chicos y los pueda hacer trabajar bien.

-¿La repercusión en la gente?

-El afecto de la gente estuvo presente siempre. Realmente, desde que llegué a Peñarol, año a año se incrementó el afecto. Siento a Peñarol como si fuera mi club. Intenté hacer las cosas bien estos años porque así lo sentí. Intentar hacer las cosas al máximo por Peñarol era lo correcto. Entonces me siento bien por eso y el cariño diario. En la calle me preguntan "¿estás bien?". Me ven flaco y me dicen "jugá una añito más". La decisión está tomada, el camino que quiero recorrer es otro.

"Eduardo tiene un tubo en la mano. Toda la carrera lo tuvo. Y porque no tire por 4 años, no lo va a perder. Agarrará tres o cuatro pelotas y ya le va a quedar el hábito de su muñeca. Es infernal lo de Eduardo. Increíble.

"Creo que armamos un buen plantel"

Ni bien se retiró, Leonardo Gutiérrez empezó a trabajar como entrenador. Solo se tomó unos días de descanso en La Pampa, adonde fue a cazar como todos los años. A 0223 le contó que una charla con Julio Lamas, a mediados de la temporada, le dio el empujón final para atreverse a tomar la conducción de un equipo: "Vino a comer a mi casa. Le dije lo que quería hacer, y me dio el empujón final para decir ´animate´.

-¿Te aconsejó en algo?

-Me dijo que me preparara bien, que era totalmente distinto a lo que venía haciendo, pero que él veía que yo podía llevar a cabo esta función. Que el conocimiento y todo lo que he aprendido de los grandes entrenadores que he tenido, me van a servir a la hora de afrontar este nuevo desafío. El conocimiento está, ahora tengo que buscar el método para pasárselo a los chicos.

-Es una tranquilidad ya tener conformado el plantel, ¿qué te parece?

-Yo creo que es un buen plantel. Lo más importante de los nombres propios, es que he hablado con todos los jugadores y todos tenían ganas de venir, de hacer las cosas bien, y eso es muy importante a la hora de contratar un jugador. Como dijo Domingo (Robles, presidente) cuando empezamos a armar el plantel, el que no quiere estar, que no esté. Tenemos que traer gente y jugadores que quieran estar en Peñarol. Así contratamos y eso es bueno.

-Han hablado con muchos jugadores, pero esto de las ganas de estar en Peñarol inclinó mucho la balanza...

-Habían algunos jugadores de la temporada pasada que los queríamos repetir y no se pudo dar. El caso de Franco (Giorgetti) particularmente quería yo que continuara, pero él tenía en la cabeza buscar un nuevo desafío. Empezamos a inclinarnos por otros jugadores. Creo que es así: para estar en un club y bien, tenés que querer estar. No estar por descarte o porque te quedás sin trabajar, sino estar donde te sientas cómodo. Y los jugadores que he hablado, Diego Guaita, Nicolás Gianella, Alejandro Aloatti, Nico Zurschmitten, Ale Diez, Jony Slider, todos quieren estar y trabajar. Eso para mí es muy importante.

-Vos como jugador siempre priorizaste esa comodidad en las instituciones...

-Sí. No tenés que acomodarte. Porque si buscás la comodidad muchas veces te relajás y no trabajás. Tenés que estar contento en el lugar que estás haciendo las cosas bien para continuar ahí. Si querés estar 10 años en un equipo, tenés que afianzar la confianza del presidente, del hincha, de que vos querés seguir formando parte de ese equipo.

-¿Qué Peñarol vas a querer?

-Comprometido en la causa, en hacer las cosas bien, entrenarse, cuidarse, y tirar todos para el mismo lado. Eso será fundamental.

-¿Te sumás al ´pataleo´ por el alto presupuesto de San Lorenzo?

-Es parte del negocio. ¿Qué vas a hacer?. Vamos al extremo: Barcelona y Real Madrid en España en fútbol. Los dos tienen el presupuesto más grande. Acá, San Lorenzo tendrá el presupuesto más grande que el resto porque tiene una empresa atrás que genera ese dinero. Tendremos que buscar las formas de ganarle a esa empresa. Es difícil, realmente. Pero hay que competir. Siempre hay que buscar la mejor manera de sacarle provecho a lo que tenés para competir contra los mejores.

-¿Qué te parece el nuevo formato de Liga?

-Me gusta lo de las cuatro zonas, hubiese empezado directamente con la Liga después de los 4 grupos, no hubiese jugado un play off para sacar un campeón. Pero no está mal. Me gusta. Tenés la suerte de viajar un poco menos y se va a bajar algunos partidos.