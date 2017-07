A las Mamás en Lucha ahora también se suman los papás: 5 años de espera por una silla de ruedas de $100 mil

El reclamo iniciado a principios de año por un grupo de madres marplatenses con hijos discapacitados ante los recortes en el acceso a diversos prestaciones del Estado, volvió este jueves a sumar un capítulo de visibilización, nuevamente, frente a la sede de la Zona Sanitaria VIII, después de meses de idas y vueltas en torno a la problemática. En esta oportunidad, la protesta sumó una particularidad: la adhesión de algunos padres a la demanda por leche, medicamentos y sillas de ruedas especiales.

“Venimos mal, hace ya nueve meses que le reclamamos al gobierno nacional que cumpla con los derechos de nuestro hijos, pero sólo cumplió con los pedidos de dos de ellos. El resto de los padres está esperando los insumos necesarios para que sus familiares no se mueran, porque la situación es así de directa y trágica. Hay mamás que hace un año y medio esperan por la leche, por prótesis desde hace dos años, por pedidos de sillas de rueda sin respuesta”, describió en diálogo con 0223 Victoria, una de las madres que si logró recibir soluciones por su caso.

Al respecto, la mujer detalló: “A mí hija se le entregó la silla de ruedas y se arregló el tema de la leche que reclamábamos desde diciembre pasado, pero fue algo muy puntual. Muchos entendieron que la lucha es colectiva y por eso nos volvimos a juntar acá, seguiremos haciendo visible nuestro reclamo hasta que existan soluciones para todos”, anticipó.

Minutos después, habló con este medio Ramón, padre de una joven con parálisis cerebral. “Soy un papá en lucha, desde hace quince años vengo luchando por los derechos de mi hija y desde hace cinco años estoy pidiendo por una silla de ruedas postural, que no me han querido dar ni la obra social ni ningún gobierno. Las madres me han invitado a sumarme al reclamo. Ella cumplió 21 años, se llama Brenda y necesita una silla que vale aproximadamente 100 mil pesos, algo que vendría a convertirse literalmente en sus piernas, más allá de que muchos otros de sus derechos están manipulados desde hace largo tiempo”, concluyó, notoriamente afectado.