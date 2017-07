Deportaron a Jorge Lanata de Venezuela

El gobierno de Nicolás Maduro le negó el ingreso a Venezuela al periodista Jorge Lanata y a una asistente de su programa “Periodismo para Todos” , según informó Eduardo Porretti, encargado de Negocios de la Embajada de la República Argentina en Venezuela.

"Fueron calificados como inadmisibles. Están bien, sabemos que están en una oficina a la cual no podemos llegar. Hablamos en un momento pero ahora está incomunicado", sostuvo Porretti en diálogo con TN, y agregó que quiso ingresar a la sala de migraciones donde está el periodista y no se lo permitieron

"Nos sorprendió que no podamos acercarnos, reboté en varias ocasiones. Me vine al aeropuerto muy temprano, llegué hasta muy cerca pero no logré verlo personalmente", agregó.

Porretti confirmó que Lanata abordó un nuevo el avión de Copa, vía Panamá, para volver a la Argentina. "Llega este viernes 7 a Ezeiza", informó.

La periodista venezolana Elyangelica Gonzalez contó a través de Twitter que Lanata había llegado a Venezuela con su equipo para cubrir la Asamblea Constituyente promovida por el gobierno este domingo pero no tenía el permiso para ingresar como periodista.