Mar del Plata recibe el III Torneo Regional Pampeano Femenino

Este fin de semana dará comienzo el III Torneo Regional Pampeano Femenino, que como en todo el país se disputa en la modalidad de Seven y otorgará dos plazas para el Nacional de Clubes.

Luego de disputarse durante tres años sólo con clubes de Mar del Plata y Sur, desde el 2015 que este certamen pudo incluir a equipos de UROBA y desde ese entonces, dos representantes de cada Unión, disputan este torneo para intentar llegar al Nacional.

Por la URMDP estarán Villa Gesell, último campeón del certamen y Comercial (lo ganó en 2013, 2014 y 2015), Sur estará representado como en los últimos años por Puerto Belgrano y Palihue, en tanto que por la UROBA estarán Indios de Bolivar y Pico Rugby Club de La Pampa.

La sede será el Club Unión del Sur de Mar del Plata, la jornada del sábado 29 de julio comenzará a las 11:30, con tres partidos para cada equipo, en tanto que el domingo 30 iniciará a las 11, con dos partidos por club.

El certamen entregará cuatro puntos por partido ganado a cada equipo, dos por empatado y 0 por perdido, sin ningún tipo de punto bonus. Quienes finalicen en las dos primeras posiciones a lo largo de los tres torneos, clasificarán al Nacional de Clubes.

Las fechas previstas para los dos próximos torneos, que aún están sujetas a confirmación por cada una de las Uniones, son el 26 y 27 de Agosto en Sur y el 23 y 24 de septiembre en Uroba. El Nacional de Clubes se disputará en Octubre en Santa Fe.

Fixture:



Sábado 29

11:30 - VILLA GESELL RC vs. PICO RC

11:50 COMERCIAL vs. LOS INDIOS BOLIVAR

12:10 PTO BELGRANO vs. PALIHUE BB

12:50 INDIOS BOLIVAR vs. PTO BELGRANO

13:10 VILLA GESELL RC vs. COMERCIAL RC

13:30 PALIHUE BB vs. PICO RC

14:00 VILLA GESELL RC vs. PTO BELGRANO

14:30 COMERCIAL RC vs. PICO RC

15:00 PALIHUE BB vs. INDIOS BOLIVAR

Domingo 30

11:00 PICO RC vs. INDIOS BOLIVAR

11:20 VILLA GESELL RC vs. PALIHUE BB

11:40 COMERCIAL RC vs. PTO BELGRANO

12:30 INDIOS BOLIVAR vs. VILLA GESELL RC

12:50 PTO BELGRANO vs. PICO RC

13:15 PALIHUE BB vs. COMERCIAL RC