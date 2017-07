Círculo y Juventud Unida, con los chicos de aliados para fomentar la amistad

Después de haber insistido sin éxito con llevar adelante la iniciativa el año pasado, finalmente Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi logró organizar un encuentro amistoso con su vecino y rival, Juventud Unida. Será el próximo domingo a las 10 de la mañana, en el predio "Guillermo Trama" del "Papero", y con las categorías infantiles 2006/2007 y 2008/2009.

El evento se da en el marco de la campaña #CírculoFromando en la cual desde el club intentan "concientizar a los jugadores y familia acerca de que la práctica del deporte debe ser el punto de encuentro de los valores, las ganas, el deseo de crecimiento. Darle su lugar y cuidar el club. Entender que es quien recibe a todos con los brazos abiertos, y en donde día a día se escriben historias. No sólo deportivas, sino de vida", tal como explicó la institución en su anuncio oficial.

Federico López, jóven presidente de Círculo, dialogó con 0223 al respecto: "No existe la intención de lograr un resultado deportivo sino compartir algo entre los nenes, que son lo más sincero y puro que tenemos, que no saben de rivalidades. Somos dos equipos que vivimos en la misma ciudad de 6.000 habitantes", expresó. Y añadió, convencido: "a fin de año seguramente lo repetiremos en cancha de Juventud. Y en 2018 tal vez se pueda hacer este encuentro con una división un poco más grande."

Lamentablemente, como es común en el fútbol argentino, algunos inadaptados han llevado la rivalidad a peleas que han dañado la relación entre las parcialidades, el año pasado. Por eso, desde Círculo Deportivo extienden la mano para demostrar que los violentos nada tienen que ver con lo genuino de ambas instituciones. "La verdad, creo que es algo más positivo para los dos clubes, a Juventud le sirve más porque tuvo algunos problemas en el último tiempo. Es para mejorar la imagen de todos. Es algo que me interesaba hacer y que ojalá se pueda repetir, y por qué no jugar algún amistoso de primera, si la realidad que lo económico le conviene a los dos clubes", manifestó López.

"Serán dos partidos, entre las categorías 2006/2007 y 2008/2009. Ojalá esté lindo el clima. Los chicos almorzarán juntos. Hay que tomar las cosas con calma, empezar de a poco, porque hay gente que no lo entiende y es difícil concientizar hoy en día. Esa es la misión que nos pusimos en el club con los coordinadores de fútbol infantil. Siempre tratamos de bajar esa línea y ojalá sea un buen primer paso para seguir haciendo cosas en conjunto, con encuentros como este".

Sin dudas, una iniciativa saludable, que invita a la paz, la unión, el respeto entre clubes rivales y vecinos. Para que los chicos de hoy, mañana se puedan seguir abrazando.