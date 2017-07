Por un nuevo conflicto gremial, otra vez no hay recolección de residuos

Otra vez una medida de fuerza amenaza la recolección de basura para este fin de semana: trabajadores representados por la Uocra realizan desde anoche un paro por la falta de pago.

Esta medida afecta además a los camiones de recolección de residuos, que se vieron desde las últimas horas del viernes perjudicados porque no pueden descargar más basura hasta que este grupo de trabajadores -que pertenecen a la firma Tecsan- despejen el playón.

“Hay un problema con los trabajadores de Uocra por falta de pago de la quincena y tengo entendido que habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo por este tema. Anoche los trabajadores llegaron con los camiones repletos de basura y se encontraron que no había luces, nadie para señalizar ni descargar. Así que debimos dejar la basura en el playón y por este paro, hasta que no se desocupe, este espacio está colapsado. Hoy a la mañana no hay recolección y sino se arregla ese conflicto salarial, a la noche tampoco habrá”, explicó Juan Vargas, secretario general adjunto del sindicato de Camioneros local, en diálogo con 0223.

En tal sentido, el dirigente cuestionó además el “terrible” estado de las calles del predio, que perjudica la labor diaria.

“No pudimos subir con los camiones para dejar la basura así que debimos descargarla en el playón. Lamentamos perjudicar al frentista pero dependemos de la solución de este problema que afecta a los trabajadores de Tecsan”, concluyó Vargas.