Macri y Vidal presentaron el equipo de precandidatos legislativos de Cambiemos en Tandil

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, presentaron este viernes a los precandidatos legislativos de Cambiemos en Tandil. En su discurso, el mandatario nacional afirmó que "gobernaron muchos años esta provincia y ahora tienen las soluciones: basta de mentiras”, al tiempo que sostuvo: "Vamos a llegar a la elección con la inflación más baja en 7 años".

"Después de 25 años de abandono, de maltrato, de indiferencia, de un año y medio difícil, muchos bonaerenses a lo mejor se preguntan si vale la pena seguir teniendo esperanza. Yo les respondo que sí vale la pena, no es una expresión de deseos: la esperanza ya empezó su caminito", remarcó Vidal al participar de un acto en el club Independiente.

Acompañada por el presidente Macri y los precandidatos legislativos Esteban Bullrich, Graciela Ocaña, Gladys González, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro, la gobernadora aseveró que "sabemos que va a haber mejor educación pública porque ya hay 3.000 jardines construyéndose en todo el país, y porque el boleto estudiantil ya empezó a funcionar en la Provincia para todos los chicos de jardín, primaria, secundaria y de trece universidades públicas".

“Basta de mentiras, mañas y mafias. Trabajemos juntos, que esa es la manera”, convocó el Presidente y dijo “que el camino es “reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias, sabiendo que tienen solución si trabajamos todos juntos”.

"Sabemos que va a haber más trabajo porque el campo crece, la industria automotriz crece y la construcción crece. Somos gente honesta, gente que quiere la Provincia, no especulamos, no somos mezquinos y queremos cambiar de verdad. Nuestros candidatos no son testimoniales, no quieren ser presidentes, no vienen a usar a los bonaerenses. Vienen a ayudarnos", agregó Vidal.

En esa misma línea, Macri sostuvo que el campo “no sólo es el gran motor de este país, además puede ayudarnos a federalizar más rápido la Argentina” y acotó “sacándole el pie de encima, el campo respondió, pasamos de una mala cosecha a la más importante de la historia, cuándo algo es bueno para el campo, es bueno para el país”.

Vidal pidió a los vecinos de la Provincia que "no dejen que les mientan: no van a tener más seguridad si siguen teniendo narcotráfico, juego ilegal, si hay gente que convive o mira para otro lado en la justicia y en la política. No vamos a cambiar así. Mauricio y su equipo no somos parte de eso".

Dijo que "creemos de corazón en el cambio. Es un cambio de valores, profundo, de cómo queremos vivir en la Argentina y en la Provincia. Es dejar el abandono atrás, la soledad de los bonaerenses atrás, y abrazarlos y estar, no dejarlos nunca más solos, no usarlos nunca más".

Asimismo, manifestó que "dejar de ser pobre no es sobrevivir, es superarse, apostar a lo mejor de uno mismo. Es tener agua potable, que te pingan cloacas, que te asfalten la cuadra, que la escuela pública te enseñe de verdad”. “Ese es el cambio: dejar de lado los atajos, no creer más en la avivada, no improvisar más y enfrentar lo difícil con la verdad, trabajando de verdad", finalizó.