Marcos Peña y el Metrobus en Mar del Plata: “Creemos que es algo muy valioso”

El Jefe de Gabinete Marcos Peña estuvo durante este fin de semana en la ciudad y brindó una serie de conceptos relacionados a una posible reforma laboral, la relación del Gobierno con la gente, el Metrobús, así como deslindó responsabilidades en la actual gestión municipal, ya que sostuvo “fueron los que gobernaron antes” los responsables de cómo está Mar del Plata.

“Me parece que todos los que gobernaron la Argentina en los últimos años son los responsables de los problemas estructurales que afronta Mar del Plata desde hace un tiempo. Es un alto grado de cinismo poder plantear que los problemas de exclusión social que se viven en Mar del Plata los creamos nosotros en este año y medio, que los problemas de competitividad del puerto los generamos en este año y medio, que los desafíos que tiene la industria textil y distintos sectores industriales los generamos en este año y medio, que los problemas estructurales de competitividad también que se pueda haber generado por falta de infraestructura como el Gasoducto, de obras por las inundaciones se hayan hecho en este año y medio”, justificó el Jefe de Gabinete en conferencia de prensa realizada este mediodía en el Hotel Provincial, junto a la precandidata a concejal Vilma Baragiola y al precandidato a senador por la Quinta Sección Electoral, Franco Bagnato.

En ese contexto, Peña agregó: “Creo que es faltarles el respeto a los marplatenses. Estamos trabajando para una Mar del Plata que crezca, que sea fuerte, que tenga posibilidades de igualdad y de desarrollo. Muchas de esas cosas no se logran de un día para el otro pero estamos en la dirección para que eso ocurra. No hay una solución mágica al problema que se arrastra hace tiempo”.

En esa línea, el jefe de ministros valoró “el cariño y el vínculo afectivo que tiene Mauricio Macri como María Eugenia Vidal por Mar del Plata”, y “el agradecimiento por toda esta ciudad que también acompaño el cambio”. “Cuando uno ve las obras que no se hicieron en los últimos años, uno se pregunta porque se llenaron la boca con Mar del Plata y no hacían las obras estructurales que los marplatenses necesitaban. Nosotros las estamos haciendo. Con la vuelta del tren, no lo hacemos con un maquillaje de utilería sino que la hacemos de verdad. Para que pueda funcionar. Así también con más vuelos, más inversiones en general en todos los sectores de la obra pública para que arranque la economía”, resaltó el funcionario nacional.

“Argentina va a crecer más el año próximo”

Durante la conferencia de prensa se le consultó a Peña sobre cómo evaluaba la gestión del Gobierno de caras a las próximas elecciones legislativas.

“No hay que tener miedo a lo que pase después de la elección por varias razones. Porque la Argentina va a crecer más el año próximo, va a haber más trabajo, más crédito, más obra pública, menos inflación, más salario real, más vuelos a todos lados, más turismo. La economía está creciendo, está bajando la inflación. Estamos con uno de los planes de obra pública más ambiciosos y más transparentes de la historia”, evaluó el funcionario.

La flexibilización laboral

En relación a los rumores que apuntan a una posible reforma laboral que afecten los derechos de los trabajadores, Peña dijo que “tenemos que seguir discutiendo entre todos como reformar y mejorar en nuestro país para generar más puestos de trabajo. Los que decían que trabajaban por los trabajadores, dejaron un país que hace 5 años tiene la misma cantidad de puestos formales, con una gran cantidad de empleo informal, mucha marginalidad sobre todo en los jóvenes que no pueden ingresar al campo laboral. Nuestra obligación como dirigentes es sentarnos en una mesa y discutir cómo podemos generar más puestos de trabajo. Y eso son los acuerdos sectoriales que hemos generando como la Ley de ART que se sancionó a nivel nacional y que ayudó no a perjudicar al trabajador sino a romper las mafias que se van enquistando en algunos casos de los que dicen defender a los trabajadores y se llenan de plata y terminan perjudicándolos”.

Y prosiguió: “Pequeños industriales y comerciantes nos dicen que les cuesta mucho tomar un trabajador en estas condiciones porque se sienten muy desamparados. Lo más importante es la tranquilidad de un país que va crecer. Toda reforma se tiene que hacer a partir de consensos y tiene que ser a favor de la gente”, razonó.

El Metrobús en Mar del Plata

Consultado por 0223 acerca de los cuestionamientos que ha recibido el millonario proyecto del Metrobus, por ser considerado como “no prioritario” para Mar del Plata, el jefe de ministros consideró que “siempre esta discusión se dio con el Metrobús y siempre este generó un impacto muy grande porque mejora el transporte público, que es una primera prioridad, sin duda. Hay que hacer todo pero hay que hacerlo en la medida de lo posible. Sin duda que la mejora que genera en términos de tiempos de viaje sino en términos de calidad del espacio público, creemos que es algo muy valioso”, justificó Peña.

“Estamos haciendo el mismo camino que muchos hubieran tenido que recorrer”

Consultado por otros medios sobre cómo consideraba el rol de la oposición, en particular ciertos cuestionamientos del candidato por 1País, Sergio Massa, Marcos Peña dijo: “Nosotros nos proponemos y estamos trabajando como un gobierno de crecimiento y no como un gobierno de ajuste. Hablamos varias veces con Sergio (Massa) y él sabe que lo que estamos haciendo es el mismo camino que muchos hubieran tenido que recorrer, con la diferencia que tenemos un presidente que construye confiabilidad, que es creíble y que eso permite que se pueda hacer mucho todo más rápido. Me parece que el problema que tienen él como los otros candidatos opositores, pareciera que desean que a la Argentina fracase para tener el poder que tanto tuvieron por tanto tiempo. Si la tienen tan clara, porque no lo hicieron mientras gobernaron”, cuestionó el funcionario macrista.