Para los comerciantes, la suba del dólar impactará muy pronto en los precios

En el rubro de la economía, la última semana en la Argentina mereció varias alarmas en torno al aumento del valor del dólar, que llegó a los 18,30 el martes pasado en las casas de cambio marplatenses. Luego de que la divisa se disparara, mucha gente expresó rápidamente su preocupación. Por un lado, fueron aquellos que se han vinculado con créditos hipotecarios y por otro, los comerciantes, que consultados por 0223 analizaron lo que se viene.

Osvaldo, kiosquero del microcentro, no anduvo con vueltas y consultado por el tema consideró: “Las grandes empresas ya se armaron un colchón, aumentaron a principio de este mes sus precios, sobre todo las compañías de gaseosas y la firma Arcor, que tiene el 80% del mercado. El efecto de la suba del dólar se verá en pocos días si sigue estable en esos precios altos. Va a repercutir en todos los precios, es indudable”, sentenció.

En esa línea, este pequeño empresario afirmó: “Todos los proveedores van variando sus costos de acuerdo al precio del dólar. Hoy por hoy, a pocos días de estas últimas subas, todavía no se nota, pero no van a tardar mucho en subir sus valores, que además ya vienen subiendo, no digo mes a mes, pero mínimo cada 40 días, un 5% o un 10% por ciento”, describió.

“Uno trata de aguantar las subas, preferís mantener los precios para no perder clientela lo más que se pueda, pero lo que es por ejemplo cigarrilos, que aumentan fuerte, el consumo baja”, concluyó Osvaldo.

La misma opinión tuvo Darío, del almacén ubicado en San Luis y Gascón: “Va a aumentar todo, cuando llegue a los mayoristas, van a cambiar los precios, de los lácteos y de los fiambres principalmente”, consideró en primera instancia.

De inmediato, de todos modos, el hombre aclaró algunas cuestiones con un ejemplo: “La Serenísima de por sí aumenta todos los meses, cada 30 días cambia la lista de precios. Y cuando ven que no llegan con las ventas, para mediados de mes largan una oferta. Arcor por ahora mantuvo los precios, pero a mí si me aumenta el mayorista, tengo que aumentar los precios también, porque suben no un 2 o 3 %, aumentan entre 8 y 10 %, siempre los aumentos son por un mínimo del 8%”, detalló.

De más voces consultadas, sólo la de Mabel, del almacén de Bolívar y San Luis, fue la que estimó que la suba del dólar no afectará directamente en los precios minoristas, aunque separó los tantos: “No creo que afecte pero porque los aumentos se vienen dando constantemente y mucho antes de este aumento del dólar”. Eso sí, luego anticipó: “Cuando el mayorista nos aumente, lógicamente tendremos que aumentar nosotros también”.