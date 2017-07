Maraude: “En Mar del Plata y Batán, la ausencia del Estado condena a nuestros barrios”

A dos semanas de las Paso, el precandidato a concejal por la lista 2 Cumplir, Fernando Maraude, visitó los barrios San Martín y Belisario Roldán y la ciudad de Batán, donde dialogó con los vecinos respecto a la realidad de cada zona.

“En Mar del Plata y Batán, la ausencia del Estado condena a nuestros barrios”, manifestó Maraude sobre la triste realidad que viven los vecinos y ratificó: “A 19 meses de la gestión de Arroyo no podemos seguir hablando de la herencia recibida”.

Durante su visita al barrio San Martín, el precandidato randazzista asistió al Centro Barrial donde funciona un merendero que alimenta a más de 80 nenes. Además, en el lugar hay un roperito y una sala de salud rural que brinda atención primaria a los vecinos.

“En el barrio no hay luminarias, conviven con las calles embarradas y muchos se quedaron sin trabajo, cada vez hay más necesidad”, advirtió Maraude y pidió a los vecinos que no se dejen engañar por otros candidatos que hacen promesas que no se pueden cumplir.

Maraude también recorrió las calles de Batán junto a la representante de esa ciudad en la lista 2 Cumplir, Leonor Gigena, Gabriel Altabas, Inés Arrondo y Alejandra Martínez.

“Vimos que las calles están intransitables y los batanenses nos manifestaron la necesidad urgente de una sala de salud que garantice atención de calidad, la garrafa social y una plaza en condiciones para que las mamás puedan llevar a sus hijos”, dijo sobre el contexto con el que conviven los vecinos.

Más tarde, en el barrio Belisario Roldán, corroboró que las preocupaciones vuelven a ser las mismas y la realidad no mejora. “Los vecinos no quieren el metrobús, tienen problemas más graves como no poder salir de sus casas cuando llueve”, manifestó el precandidato y ratificó la postura de su espacio político: “Los vecinos quieren ser escuchados y nosotros venimos a darles ese lugar”.