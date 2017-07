“Decirle a alguien que no tiene trabajo que se ponga a hacer cerveza para juntar unos mangos, es totalmente falso”

Pablo Rodríguez no quiere entrar en polémicas pero a la vez busca aclarar los tantos. Consultado por 0223 sobre los dichos de Esteban Bullrich, precandidato de Cambiemos a senador por la provincia de Buenos Aires, en relación a la producción de cerveza artesanal como alternativa para los desocupados, el referente de Antares, probablemente la compañía de mayor expansión en el rubro en la Argentina, aclaró algunas cuestiones sobre la realidad operativa del sector.

“Lo cierto es que producir cerveza no es para nada fácil, al contrario, es algo complicado de hacer, no sólo por el camino a recorrer, que no es corto, sobre todo para pasar de un hobby de hacer cerveza en el garage a comercializarla luego”, razonó el joven empresario en primera instancia. “Hay que andar kilómetros en el mundo cervecero, ocuparse de habilitaciones, registros, conseguir envases en donde vender salvo que se quiera hacer algo de una manera informal, por ejemplo, vendiéndole a un lugar de carga de botellones, algo que también exige otro tipo de regulaciones”, detalló.

En esa línea, Rodríguez precisó: “Lo que sí es claro y es cierto es que la categoría de cerveza artesanal está creciendo en un volumen anual de entre el 30 y el 40% y eso es algo que genera oportunidades para un montón de personas, pero para personas que empezaron con esto hace cinco años y pudieron ser capaces de llevar adelante un emprendimiento”, ejemplificó.

“Decirle hoy a alguien que no tiene trabajo que se ponga hacer cerveza para juntar unos mangos para el mes que viene o para dentro de tres o cuatro meses es totalmente falso”, advirtió uno de los propietarios de la ya legendaria firma Antares. “Desde que uno empieza a hacer cerveza en su casa hasta que puede ganar algo de dinero pueden llegar a pasar dos o tres años”, agregó Rodríguez de inmediato.

“En otras épocas han sido pujantes otras categorías. En su momento floreció la industria del vino, en otro momento fue exportar cueros. Quizá dentro de un año es negocio hacer, por ejemplo, pizzas para celíacos, centros de estética para hombres, nunca se sabe. Hoy es la cerveza artesanal, que crece más allá de las contingencias económicas actuales. Muchos se aventuran en el rubro, viendo que es floreciente, pensando que es fácil, pero entendemos que el mercado en algún momento se depurará por sí solo y quedarán los que hicieron los mejores proyectos, preferentemente, por fuera del oportunismo”, concluyó.