Volvió a pasar: le pegaron una piña en el boliche porque le dijo que "no" a un hombre

Un hecho similar al vivido por Magdalena Bonavetti hace poco más de una semana en el que fue ahorcada por Agustín Ficicchia y salvada de milagro, volvió a ocurrió este fin de semana. La víctima fue Mónica Katherina Arriagada, quien por decirle que "no" a un hombre que insistía en salir con ella, recibió una piña en la cara.

"Estaba cuidando mis cosas en la barra mientras una amiga iba al baño y se me acerca un hombre medianamente joven que me empieza a acosar", contó a 0223 la mujer que este viernes a la noche se encontraba en Bookan, un resto bar ubicado en San Martín 3574 festejando un cumpleaños, cuando le tocó sufrir el brutal acontecimiento.

Ella le pidió que la dejara de molestar, pero él no la escuchó. "Palabras más, palabras menos, se me viene encima, lo empujo mientras busco al de seguridad para que me lo saque y antes de volver a girar, el hombre me da una piña", explicó Mónica, quien es hija de Tito Arriagada, asesinado en agosto de 2014 de un golpe en la calle.

El golpe fue entre el ojo y la cien y por algunos segundos le hizo perder el conocimiento. "Recién reacciono cuando una de las chicas me sostenía", dijo Mónica y explicó que apenas se pudo levantar, salió a buscar al agresor junto a un empleado del lugar. "Lo tenían retenido afuera", sostuvo.

Tiene 43 años y nunca le había tocado vivir un hecho similar de violencia de género. Encima, como si fuera poco, cuando la mujer volvió a ingresar al bar, le habían robado sus cosas. "Las mismas chicas que me tenían abrazada me robaron todas mis cosas", afirmó.

"¿Qué le pasa a nuestra sociedad?, ¿qué le estamos dejando a nuestros hijos", se preguntó Gisela Leguizamon, una amiga de Mónica que dio a conocer el caso por las redes sociales. "Esto no puede quedar así, tiene que conocerse", dijo.