Asumió Leniz y pidió tiempo para conocer el funcionamiento de Desarrollo Social

Este lunes, el intendente Carlos Arroyo puso en funciones a la arquitecta Patricia Leniz como la nueva secretaria de Desarrollo Social del municipio, quien asumirá en el cargo con el equipo que acompañó a Vilma Baragiola. En el acto realizado en el hall municipal, estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente; secretarios y presidentes de entes descentralizados, concejales, invitados especiales y familiares de la arquitecta Leniz.

En este marco, el jefe comunal antes de tomar juramento a la flamante funcionaria expresó que “nos hemos reunido para asistir a la asunción del cargo de secretaria de Desarrollo Social de la arquitecta Patricia Leniz. La ocupante de este cargo, Vilma Baragiola, en este momento esta abocada a la campaña política en su candidatura para concejal y me envió una nota diciéndome que por estas razones, y no estar en la ciudad no puede concurrir al acto como hubiera deseado”.

Posteriormente, Arroyo destacó: “nosotros estamos abocados a una renovación en muchos de los aspectos y actividades que desarrolla la Municipalidad, aspiramos a una Municipalidad más eficiente, más concreta, más volcada a la gente, a las necesidades de la población, y en ese objetivo estamos tomando un montón de medidas”.

“En este caso la designación de la arquitecta Patricia Leniz tiene que ver mucho con esa idea de renovación porque puedo asegurarles que tiene una excelente capacidad de trabajo y un profundo sentido de lo social, que no es un dato menor porque en este campo y en esta actividad justamente lo social es lo importante y lo que predomina”, añadió.



Para finalizar, el intendente aprovechó la presencia de todos los funcionarios del Ejecutivo y de los concejales y manifestó: “tenemos en este momento dos áreas con un cargo de su titular en blanco, una de ellas es la que vamos a cubrir en este momento y la otra es el Emder. En este ultimo caso hemos decidido por el momento mantener la dependencia bajo la firma y el control de Carlos López Silva, que se hizo cargo ya de esa función, porque consideramos que esta plenamente capacitado para hacerlo”, concluyó.



Posteriormente, el jefe comunal le tomó juramento a la arquitecta Leniz como secretaria de Desarrollo Social e hizo entrega del decreto que la pone en funciones en el cargo tras la renuncia de Vilma Baragiola.

Por su parte la flamante secretaria de Desarrollo Social, Patricia Leniz, aseguró: “Se que tengo mucho trabajo por hacer, es una secretaria transversal a toda la gestión donde hay que aunar criterios y voluntades a todo problemática social y poder atenderla. Creo en el trabajo en equipo, en poner prioridades y seguir adelante trabajando. Para mi esto es un gran desafío pero se que con la gente que trabaja conmigo lo que podemos prometer es que en esta gestión será todo trabajo y más trabajo”.



Además, Leniz comentó que “sabemos que la situación social en Mar del Plata es compleja, que tenemos un problema estructural por falta de trabajo y la situación de calle es uno de los temas que tenemos que seguir para poder darle finalmente una solución y es donde hay que poner más ahínco. Yo creo que toda la problemática que tiene la secretaria es importante, pero a priori me enfocaré en la niñez y en la gente en situación de calle”, agregó.

En declaraciones a 0223, la flamante funcionaria adelantó que “en los próximos días, estudiaremos el funcionamiento de la secretaría de Desarrollo Social para poder evaluar y hacer los cambios pertinentes” en la estructura orgánica de esa dependencia.

“Se trata de una de las áreas más grandes que tiene la gestión. En ese momento, no hay subsecretarías. Queremos darle una nueva organicidad a esta dependencia”, remarcó Leniz, quien asume esta responsabilidad en el gabinete municipal luego de que Vilma Baragiola renunciara a ese cargo para dedicarse de lleno a la campaña electoral. Además, la exconcejal manifestó que tiene "una excelente relación" con Baragiola. "Hemos estado hablando y me ha explicado algunas cosas de la secretaría. Baragiola tuvo una buena gestión”, consideró.

“Por ahora, sigue el equipo de Baragiola en la secretaría de Desarrollo Social. Luego de concretar la reestructuración que estamos pensando, veremos cómo seguimos funcionando”, aclaró Leniz, cuya banca en el Concejo Deliberante será ocupada por la radical Natalia Vezzi.