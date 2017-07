Una derrota y una victoria de Aldosivi en Tandil

Después de un sábado en el que la jornada se disputó parcialmente debido a las malas condiciones climáticas, el domingo en Tandil pudieron jugarse dos partidos del Torneo organizado por AFFEBA en los que festejaron Juventud Unida y Aldosivi. En Reserva ganaron las locales por 1 a 0 con gol de Melina Castro mientras que en Primera celebraron las "Tiburonas" por 2 a 1 con las dos conquistas de Anahí Figueroa. El tanto de las tandilenses lo anotó Kennia Fernández. Además hubo un amistoso entre la Reserva B local y la Sub 16 visitante con triunfo foráneo por 3-0.

Después de los dos cotejos que se jugaron por los puntos, los directores técnicos de ambos planteles realizaron un balance. "Fueron muy trabados ya que las condiciones de la cancha no eran buenas y se complicaba mucho hacer pie", comentó Marcelo Rodríguez, de Aldosivi. "Estaba complicado para jugar porque cayó un chaparrón muy grande a las 7 de la mañana. No pudimos suspender el partido porque Aldosivi ya estaba en viaje. Confiábamos en que podía aguantar la cancha pero no, fue un barrial, fue bravo. Las jugadoras de buen pie no pudieron prevalecer. De todas maneras, en los dos partidos se vio un muy buen espectáculo", agregó Mauricio Sequeira, orientador de las locales.

"En Reserva tuvimos varios desbordes de Bárbara Calvo que podrían haber terminado en gol, pero la arquera de Juventud tuvo un gran partido. En el final llegó un pelotazo largo que no pudimos rechazar y Melina Castro definió muy bien", explicó el DT visitante. "El triunfo les permitió a las chicas agarrar la punta en soledad y ahora dependen de ellas mismas para lograr el objetivo", comentó Sequeira.

"El de Primera fue igual de trabado pero tuvo algunos momentos de buen fútbol . En Juventud jugó bien Romina Núñez y para nosotros se destacó Anahí Figueroa. El primer gol lo hizo ella luego de desbordar por izquierda y definir con poco ángulo", describió Rodríguez.

A su turno, Sequeira analizó: "todos los partidos con Aldosivi son trabados. Tenemos un respeto mutuo muy importante entonces los resultados se definen por detalles. Esta vez nos ganaron bien. En la fricción, en el contacto físico, fueron más imponentes ellas, aunque tuvimos varias situaciones cuando estábamos 1 a 1, pero no las pudimos definir. Perdimos el invicto en Tandil desde que jugamos en AFFEBA, pero tenemos que seguir adelante porque estamos arriba y debemos ganar los tres partidos que nos quedan para cumplir el objetivos".

Rodríguez, luego, continuó con su análisis y relató que "a los 14 minutos del primer tiempo en un contraataque de Juventud, le quedó una pelota en el área a Fernández que marcó el empate. En el segundo, a los 18 y luego de un rechazo de la defensa de Juventud, Mariana Morales pateó con mucha fuerza con destino de arco y en su trayectoria la desvió Figueroa con la cabeza para convertir el gol del triunfo".