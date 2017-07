Adobbati: "La liga local era uno de los objetivos"

Germán Adobbati es el DT de la primera masculina desde enero del 2017. Fue jugador del viejo CEF en donde en los ´80 y ´90 sus equipos dominaban el vóley de la Provincia, y con fuerte peso a nivel nacional. En 1998 Mar Chiquita amplió sus horizontes hasta Mar del Plata y él fue uno de los primeros jugadores, regresó en 2005 ya para ser parte del plantel del maxi hasta 2011. En esa etapa dirigió en la rama masculina sub 14 (finalista de la Copa Argentina en Chapadmalal en 2007) y sub 16 y fue asistente en la femenina de las mismas categorías. En julio del 2013 regresó para entrenar al equipo master femenino hasta el 2015.

Este año comenzó con movimientos en Mar Chiquita Vóley. El regreso de Germán Adobbati a la primera masculina marcó un cambio después de 7 años de la dirección de Alejandro Tisera, hoy con las mujeres. Y el regreso marcó el retorno al título de la Liga Mar y Sierras: "A principio de año, en una reunión que tuvimos con los muchachos, nos propusimos como primer instancia el Mar y Sierras y después todo lo máximo que podamos jugar en torneos abiertos y darle prioridad al torneo de Rosario y San Jerónimo".

El Torneo de la Bandera dejó un buen saldo, porque Mar Chiquita se midió con equipos de primer nivel del país, como Monteros y Echagüe, aunque su camino se detuvo en cuartos y dejó algunas reflexiones: "Al torneo de Rosario pudimos ir, con gran ayuda del club y gran sacrificio de los jugadores porque no es fácil, algunos están trabajando y algunos estudiando, dedicarle varios días, pero se pudo hacer, competimos a un muy buen nivel, no fuimos con el equipo totalmente completo y nos encontramos con algo que creíamos que nos íbamos a encontrar y creo que hicimos un buen papel más allá que en los números no se reflejó, pero sirvió para los muchachos, y para mí también como entrenador, entender que hay otro nivel de juego y que estamos capacitados de enfrentarlo con una mejor preparación, con equipo completo y pensando en un futuro en A2, si se jugara, obviamente con algún refuerzo".

El Mar y Sierras se había negado en el final del 2016 ante Once Unidos después de 10 campeonatos consecutivos. La revancha no se hizo esperar: "En la Liga local era uno de los objetivos, obviamente había dolido, como nos dolió a todos haber perdido la última final y era un buen objetivo volver a recuperarlo. No fue fácil, porque la mayoría de los jugadores del club son entrenadores o ayudante de entrenadores, sirve tener un plantel largo porque pueden jugar todos y podés cumplir pero no es lo mismo, nos es la forma correcta de encararlo más allá de todo, y nos costó no ganamos todos los partidos, perdimos dos veces contra Gesell, no se modificó mucha la forma de juego de la que venían haciendo, se intentaron algunas cosas, no se lograron totalmente pero por ahí se intento volver a ser competitivos más que nada de la parte cerebral. Con ese objetivo se encaró la final".

La final fue otra vez con Once Unidos, un equipo joven ante un experimentado y los de Germán Adobbati se impusieron 3-1, del partido opinó: "Se jugó muy bien, el Colo Esparraguera tuvo un partido bárbaro, en distribución creo que fue casi perfecto más allá de algún error lógico. Martín Fay tuvo un nivel superlativo y también Nacho Cortiñas que en realidad estuvo casi todo el semestre entrenando de punta y por la lesión de Pelado Peralta tuvo que jugar de opuesto. Todos acompañaron muy bien, Leandro Paredes más allá de no tener un gran partido y ser uno de los más importantes del plantel se dio cuenta de que las cosas no salían como salen siempre logró ubicarse y entender que tenía que sumar desde otro lado y la importancia que eso tiene. Juan Luis Juárez, bueno, no hace falta aclarar nada más, es el alma del equipo. Los centrales anduvieron muy bien, al principio por ahí con los nervios del partido costó ubicarse pero después lograron hacer una buena tarea ante un rival complicado, sobre todo con Iván Quiroga que físicamente es un animal, es un muy buen jugador, y sin embargo de a poco se lo fue intentando controlar, primer desde el bloqueo, digamos no porque lo bloqueamos solamente, más allá que hubo unos bloqueos, si no porque desde la posición del bloqueo logramos controlarlo con la defensa, no fue siempre así, pero sobre el final del partido se notó más. Fue así con todo, creo que el partido lo podríamos haber terminado en el tercer set, se intentó hacer un doble cambio que no funcionó como yo creía y nos hizo llegar hasta el último punto igualmente con posibilidades de haberlo ganado, pero después se logró revertir bien, la verdad que se jugó un muy, muy buen partido, salvo los partidos de Rosario, pero la situación era diferente, y no era este equipo, porque faltaban jugadores, se jugó a buen nivel, el domingo se jugó a buen nivel todos, el juego completo fue muy bueno, con situaciones como en todos los partidos, pero fue muy bueno. Insisto creo que la parte emocional fue muy importante para encarar el partido con la seriedad que se encaró y con las ganas que se jugó"