Delincuentes entraron a una vivienda y asaltaron a una mujer y su nieto

Una mujer de 87 años y su nieto de 32 que dormían en el interior de su vivienda en el barrio Los Andes fueron asaltados en las últimas horas por al menos dos delincuentes que ingresaron tras forzar uno de los accesos. Tras reducirlos, revisaron el inmueble y escaparon con una cantidad de dinero no precisada y un par de celulares.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada y trascendió en las últimas horas cuando las víctimas ampliaron la denuncia en la sede de la comisaría cuarta. Según relataron, al menos dos personas entraron a la casa ubicada en inmediaciones de Malvinas y Gascón, los despertaron y los redujeron -sin exhibir armas- mediante amenazas.

Los sujetos revisaron las dos habitaciones y escaparon con una cantidad de dinero no precisada y un par de celulares. Según las fuentes oficiales consultadas por 0223, las víctimas no presentaban lesiones por lo que tras denunciar el hecho al 911 y ante el arribo de personal policial se decidió que no era necesaria la presencia de una ambulancia en el lugar.