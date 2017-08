Rubén Aguilera, una vida dedicada al atletismo

Este 1° de agosto del 2017 quedará marcado en la historia del deporte marplatense porque en el marco del 51° Congreso de la IAAF en el Tate Modern Museum de Londres, Inglaterra, en la cena de gala que oficiará de Apertura del Campeonato Mundial de Atletismo de Mayores a disputarse en ese país, el reconocido periodista, dirigente y juez internacional de atletismo, Rubén Pedro Aguilera fue reconocido con el “IAAF Veteran Pin” por su largo y meritorio servicio a la causa del mundo atlético.

Este premio que reconoce a la trayectoria lo han recibido desde su creación en 1928 personas como el ex campeón olímpico en 100 y 200 metros, Valery Borzov (Ucrania); el ex Presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Avery Brundage (EEUU); el ex Presidente de la IAAF, el senegales Lamine Diack; el sueco ex Presidente de la IAAF y del COI, Sigfrid Edström; el brasilero Presidente de la Confederación Sudamericana de Atletismo (CONSUDATLE), Roberto Gesta de Melo; y uno de los grandes estadísticos de este deporte como el italiano Roberto Quercetani, por citar algunos nombres.

Cabe destacar que salvo en la función de entrenador, Rubén Aguilera ha pasado dejando una huella imborrable por todos los estamentos del atletismo, puesto que ha sido, atleta, juez (siendo el primero en el mundo en alcanzar la máxima graduación como Juez Internacional de Marcha y Oficial Técnico Internacional) y dirigente; sumando a esto su no menos loable labor como periodista especializado y estadístico de la materia.

Su relación con el deporte y la dirigencia datan de su juventud, ya que en su época de estudiante secundario en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 1 (hoy ESET N°3), fue Presidente del Club ENET (1966-68), fue miembro fundador y presidente de la institución más legendaria del atletismo local como lo es la Agrupación Marplatense de Atletismo (1969-71); ha sido Vicepresidente de la Confederación Argentina de Atletismo (1999-2003); actualmente es desde 1998 el Presidente de la Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires; tiene el honor de ser el único argentino en la actualidad de presidir una Comisión Internacional, ya que desde el 2003 comanda la Comisión de Marcha de la Asociación Panamericana de Atletismo; y desde el 2014 es el Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de la Ciudad de Mar del Plata.

Como atleta ha sido campeón Marplatense de Cadetes en 100, 200, 4x100 y 4x400 metros en 1965; campeón Marplatense de Mayores en pista cubierta en 55 metros con vallas; campeón Marplatense de Mayores en 100 metros llanos; campeón intercolegial de 110 metros con vallas y 4x100; y campeón universitario en la posta 4x100 en 1968, 69, 70 y 71.

En cuanto a su papel de juez, sin dudas no imagino que aquel Campeonato Sudamericano de Menores en Río de Janeiro, Brasil, de 1977 sería el puntapié inicial a una extensa carrera que incluye haber integrado el Panel Internacional de Jueces de Marcha Atlética desde 1981 hasta 2014; haber participado de manera ininterrumpida en los Juegos Panamericanos de 1983 (Caracas), 1987 (Indianapolis), 1991 (Cuba), 1995 (Mar del Plata), 1999 (Winnipeg), 2003 (Santo Domingo), 2007 (Río de Janeiro), 2011 (Guadalajara) y 2015 (Toronto). En Copas Panamericanas de Marcha Atlética, en Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe; Campeonatos Iberoamericanos y Sudamericanos; Campeonatos Mundiales de Menores, Juveniles y Mayores. Siendo dos veces olímpico primero en Atenas 2004 donde fue Oficial Técnico Internacional y cuatro años más tarde en Beijing 2008 donde tuvo el privilegio, es uno de los pocos o el único, de desempeñarse como Juez Jefe Adjunto de Marcha y Oficial Técnico Internacional en el mismo certamen.

Mientras que como periodista especializado fue redactor desde 1968 hasta el 2013 del Diario “La Capital” con su legendaria columna de “El Mirador Atlético”, fuente de consulta del mundo atlético durante sus 45 años, también colaboró con el Diario “El Atlántico” (1965), las Revistas Deportes en Mar del Plata, Deportiva Marplatense, Planteo, A sus Marcas, Andariveles, Medio Fondo, Mundo Amateur y Atletismo Argentino, por citar algunas de sus participaciones. Y es Jurado del Premio Internacional Laureus que distingue a los mejores atletas del año desde el 2000; llevando y manteniendo en todos estos casos la historia y recuerdo de todo lo acontecido en el marco de este hermoso deporte y constituyendo un invaluable aporte que trascenderá sin lugar a dudas las décadas dedicadas a ello y atravesará varias generaciones de deportistas.

Además combinó su labor periodística con la de estadístico publicando los libros: Marcha Atlética (1985); Anuario Atlético de la FAPBA en los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, Atletismo Marplatense (2014); Historia de las Copas Panamericanas de Marcha Atlética (2007); Atletismo Bonaerense (2008); y el Anuario de Atletismo Argentino (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) en colaboración con Luis Vinker, Edgardo Fontana y Salvador Fontana. Integra desde 1994 la Association of Track & Field Statisticians (ATFS), la Asociación Argentina de Estadísticos de Atletismo desde 1975 y es miembro de la Comisión Estadística de la CADA.

Fue parte fundamental para que Mar del Plata obtuviera los Juegos Panamericanos de 1995 y en la posterior organización ocupó los cargos de Prosecretario del COPAN, Gerente Técnico y de Relaciones Internacionales; y finalmente estuvo a cargo del Departamento de Jueces y Árbitros de todos los deportes. Fue esencial su participación previa, durante y con posterioridad al mayor evento deportivo realizado en suelo patrio al día de la fecha.

Ha recibido la Medalla al Mérito de la Asociación Marplatense de Atletismo (1970), Socio Honorario de la Agrupación Marplatense de Atletismo (1980), el Trofeo Barón Pierre de Coubertin al Periodista (1980), el Premio de la Agrupación Deportiva “La Maquinita” al Periodista (1983), Vecino Honorario de la Ciudad de Ushuaia (1984), Medalla al Mérito Deportivo al Periodista y como Dirigente de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón (1985-2006 y 1988), Certificate of Appreciation del Comité Olimpico de los Estados Unidos (1995), Lobo de Mar al periodista (1998), Condecoración de la Orden al Mérito del Atletismo Sudamericano (1999) y Premio “Al Maestro con Cariño” (2004).

Y fue el creador de los Torneos “Justo Román” y “Semana del Mar”, que supieron aglomerar a los mejores atletas de Sudamérica; y del prestigioso Premio “Barón Pierre De Coubertin” considerado el Premio Nobel del atletismo nacional que cada año se entrega en la ciudad de Mar del Plata en los rubros Dirigente, Atleta, Entrenador, Juez, Institución y Periodista.



Si algo distingue a Rubén, es su integridad, porque dice lo que piensa y hace lo que dice; y eso, al menos para mí, es coherencia y honradez. Ha formado junto a Marta, su esposa quien lo acompañara, como a lo largo de estos todos estos años dedicados al atletismo, en esta trascendente velada, una hermosa familia, compuesta por tres hijos: Valentín, Emiliano y Rocío, y su nieto Lorenzo. Sin duda que parte de este pin (un gran porcentaje) deberá llevarlo en su pecho su compañera de vida (Marta) ya que sin su incondicional apoyo y sostén Rubén no podría haber llegado a estos niveles destacados. Por eso, junto a ella, recibirá este enorme reconocimiento.

Como corolario cabe mencionar que este premio no es uno más. No reconoce un hito. No es por un resultado de destaque. No es por un hecho aislado. Es mucho más que eso: es el reconocimiento que hace la máxima autoridad del deporte atlético a una persona por haber dado toda una vida al atletismo, dejando un legado imborrable década tras década, formando jueces, dirigentes y todo lo que fuera necesario para el desarrollo de su amado deporte. Por eso se premia algo más importante que un hecho, se distingue una trayectoria impoluta y mantenida durante más de 50 años en pos del deporte. Hoy en día, con el auge de lo digital y la inmediatez en todo, más que nunca parece imposible lograr eso. Rubén lo hizo y por eso el merecido reconocimiento. Esto y mucho más, tendrá presente Rubén al momento de subir al escenario junto a Marta para recibir de manos de las máximas autoridades del atletismo este merecido premio.

Por Alejandro Maldonado Casemajor y Diego Dadín