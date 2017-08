Santiago Muñiz quiere volver a ser en el US Open

“Mi objetivo es recuperar mi confianza y mi surfing”. Santiago Muñiz siempre quiere ganar y cuando este lunes se meta al agua en la famosa playa de Huntington Beach (California) no será la excepción, porque su sueño sigue siendo llegar a la elite del surf (el Championship Tour). Sin embargo, esta vez, en la nueva edición del famoso US Open de surf, su prioridad será otra: no sentir dolores en la rodilla izquierda y recuperar las mejores sensaciones sobre las olas. La lesión lo sacó del agua durante dos meses y, en su regreso, en Sudáfrica, volvió a sentir dolores y su rendimiento estuvo lejos de ser el mejor. Por eso, en este torneo tan importante (otorga 10,000 puntos al ganador), el rider estrella que tiene Quiksilver Argentina buscará volver a ser...

“Todavía no estoy al 100%, se mantiene una molestia en la rodilla, pero me dicen que es normal, que se irá con el tiempo. Yo me siento mejor, más tranquilo, y esas sensaciones espero llevarlas al agua. Mi meta es no volver a sentir miedo a lesionarme y que todo fluya naturalmente. Es la única manera de poder competir en igualdad de condiciones con los mejores del mundo”, explica Santi, este marplatense de 24 años que viajó junto a su hermano Alejo (27), quien también tiene la ilusión de volver al CT. El mayor de los hermanos está 18° en el ránking QS, cerca del lote que hoy ascendería al CT (suben entre 12 y 14). Santi, en cambio, tras quedar 19°, cayó hasta el 56° puesto, en especial por su inactividad. Pero él no se presiona. “Falta mucho, sobre todo competencias de muchos puntos, pero más que nada busco volver a sentirme como antes”, comenta.

El US Open de surf es como el de tenis, tan prestigioso e importante, con una tradición de 58 años (desde 1994 se llama de esa manera). “Estarán varios de los mejores, todos los que queremos ascender al CT y también varios de los mejores que necesitan puntos para mantenerse en esa elite”, explica Muñiz. Su hermano lo ganó en el 2013. Santi, con su espíritu competitivo, no pierde la fe. “Yo estoy volviendo de la lesión, pero no me siento menos que nadie”, asegura quien representa a San Lorenzo en el circuito mundial.