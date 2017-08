Denuncian que “por decisión del Municipio”, no hay rayos en el Iremi

Desde la Asociación de Profesionales de la Salud (Cicop) local, denuncian que actualmente hay un deficiente servicio de rayos en Mar del Plata y responsabilizan al Municipio por “no proteger a los sectores más vulnerables de la población”.

“Por la mudanza del Centro de Atención Primaria (CAP) Nº 2, el cierre por obras del CAP Nº1 y por la falta de mantenimiento de los equipos del Iremi, hoy nos encontramos con que tenemos un escaso servicios de rayos. Le pedimos al intendente Arroyo que no permita esto”, reclamó Teresa Leguizamon, referente de Cicop General Pueyrredon, en diálogo con 0223.

Al respecto, la dirigente contó que “por el traslado del CAPS Nº2, se cerró el servicio de rayos porque los equipos, por ser de grandes dimensiones, no entraban en el Soip, que es donde funciona desde el año pasado la salita. Y se cerró, sin intentar alquilar otro lado para no dejar a ese sector de la población sin rayos. Y con lo del Iremi sucedió porque se tiene una deuda con la empresa que se encarga del mantenimiento. Son cosas que se pueden evitar”.

Por tal motivo la dirigente “pidió más rapidez a las autoridades de la Secretaría de Salud para solucionar estos problemas y que estos inconvenientes con el mantenimiento de los equipos se resuelva”.



De la Colina: “No se puede hacer de esto un tema central”

Desde la Secretaría de Salud salieron a responder los cuestionamientos del gremio de profesionales de la salud, al tiempo que admitieron los inconvenientes en el sector de rayos del Iremi.

“Las máquinas pueden tener problemas pero me parece que hacer de esto un tema central, más cuando se trata de salud, no está bien”, reclamó subsecretario de Salud, Pablo De la Colina.

En tal sentido desde la Comuna informaron que los pacientes con turnos son derivados al Cema “para que no pierdan su turno”.