La gente en situación de calle se suma a las ollas populares: 400 personas comieron en el acampe

Marcela es una de las integrantes del movimiento Barrios de Pie y se sumó al acampe que la organización inició este martes frente al municipio. El reclamo para que la comuna se ocupe de realizar los trabajos necesarios para que las cooperativas puedan iniciar la construcción de decenas de viviendas, incluye una olla popular para darle de comer a los manifestantes, algo habitual en este tipo de protestas.

“Necesitamos que se destraben estos trabajos, estamos parados. Las máquinas están pero no las ponen a disposición. Firmamos acuerdos y más acuerdos y nos dicen que las máquinas van a ir y van a ir y siguen sin aparecer”, cuenta esta madre de cinco hijos en diálogo con 0223.

“Dos de ellos a veces trabajan y a veces no. Mi marido hace changas, pero ya es una persona mayor y está enfermo. Ahora estamos acá por el trabajo de estas viviendas, pero no podemos esperar más. Yo solo trabajo por hora, no me alcanza. Esto sería un gran ingreso, lo que pasa es que no miran a la gente que necesita cosas”, entendió Marcela a continuación.

“Pedimos la emergencia alimentaria también. En los comedores de las escuelas la comida es muy precaria, tenemos más de 40 comedores a los que asistían 20 chicos promedio y a los que ahora van más de 100 chicos. Y es algo que nos pone mal, porque no podemos sostener la situación”, reconoció la mujer.

En esa línea, detalló: “Salimos a pedir donaciones, vamos a la verdulería, a la panadería, a las carnicerías, con eso nos sostenemos nosotros y los comedores. Vivimos una situación crítica”, sentenció.

Para finalizar, contó lo que sucedió cuando se decidieron a realizar una olla popular. “La hicimos para nuestra gente, que somos unas 400 personas, y muchas personas en situación de calle se acercaron a pedir comida. Le dimos a todos porque tenemos sensibilidad. Más de 400 personas comen cada vez que venimos a tener que hacer un corte, es muy triste todo”, concluyó.