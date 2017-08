Piden médico para la ambulancia del Same en Batán: “En una emergencia, estamos a la buena de Dios”

Vecinos de Batán realizarán el próximo lunes un abrazo solidario al Centro de Atención Primaria de Salud (Caps), denunciando la falta de un médico fijo en la ambulancia del SAME; que cubre las emergentologías en la vecina ciudad y que ante un caso de este tipo, la salita queda al cuidado sólo de enfermeros. Esta situación de falta de profesionales fue denunciada días atrás por el gremio de profesionales de la salud (Cicop)

“Esta semana ocurrió lo que hace un tiempo veníamos temiendo, ya que ocurrieron dos emergencias casi en el mismo momento: un nene se golpeó muy fuerte en la cabeza y debió ser trasladado de urgencia al Materno Infantil en la ambulancia, que debió asistir el único médico de la sala de salud. Y a los minutos cayó una mujer con una grave quebradura en una de sus piernas y sólo había dos enfermeros. Quedamos a la buena de Dios”, expresó Arturo Jarrier, vicepresidente de la sociedad de fomento de Batán, en diálogo con 0223.

El vecino contó que antes del desembarco del actual SAME, “Batán tenía una ambulancia con médico propio y por un desperfecto de la sirena se la llevaron y no volvió más. Encima contamos con el problema que faltan médicos. Antes teníamos 4 y ahora van a quedar 2 porque uno renuncia el próximo viernes. No puede ser que Batán tenga tan pocos médicos con casi 60 mil habitantes y 544 kilómetros cuadrados”, reclamó el también integrante del Foro de Seguridad.

Por tal motivo representantes de distintas instituciones y vecinos de la vecina ciudad armarán un petitorio al intendente Carlos Arroyo y este lunes 7 de agosto a las 10 harán un abrazo solidario para la salita de salud, de Juan Manuel de Rosas 2542.