La AMV festeja los 45 años con la Copa OAM

La acción del vóleibol de la Asociación Marplatense vuelve con todo el próximo fin de semana. Un total de 16 partidos dará inicio al torneo clausura 45 Aniversario que pone en juego la Copa OAM. Por segundo año consecutivo, la AMV recibe el apoyo de la Obra Asistencial Mutual de Mar del Plata por lo que está en disputa dicho trofeo en todas las categorías.

Una vez más, la competencia tendrá la atracción en la zona aledaña a Mar del Plata por la presencia de equipos de Necochea y Balcarce. De hecho, la actividad comenzará el viernes en la rama femenina con dos partidos en primera división: en Balcarce, el local contra Cedetalvo y en Mar del Plata, Unión ante Muñecas. Por la misma categoría, el sábado se medirán Once Unidos con su homónimo "B" y Mar Chiquita con Atlético.

Ese mismo día se completará la fecha en formato de tira en las divisiones inferiores Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19. Los cruces son: IAE Club vs. Balcarce; Mar Chiquita vs. Atlético; Unión vs. Huracán de Necochea; Once Unidos B vs. Once Unidos; y Don Bosco vs. Cedetalvo.

En paralelo, se desarrollará un Gran Prix Sub 12 en las instalaciones de Once Unidos, el cual será el primero del segundo semestre en sintonía con el estímulo que se genera desde la AMV para la organización de este tipo de encuentros en los clubes.