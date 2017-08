Abad cruzó a Arroyo: “El municipio recibe aportes provinciales desde el comienzo de la gestión de Vidal”

El diputado provincial, Maximiliano Abad, jefe de campaña de Cambiemos en General Pueyrredon participó de un encuentro con especialistas en exportación que se realizó en Mar del Plata, auspiciado por el Banco Provincia, que también contó con la presencia de Fabián Perechodnik, secretario general del gobierno bonaerense.

En ese contexto, Abad destacó que Mar del Plata “se está consolidando como un destino de importantes encuentros, con primerísimas figuras del país que se acercan constantemente, invitados por instituciones locales, como en este caso la Fundación Global. Esto genera un posicionamiento estratégico de la ciudad en el contexto del país y del mundo como un destino relevante para un perfil de visitantes muy buscado”.

En materia electoral, el legislador marplatense resaltó el trabajo que viene realizando el equipo de campaña de Cambiemos, que lleva en su lista a Vilma Baragiola encabezando la nómina de precandidatos a concejales, y a Franco Bagnato al senado provincial: “Los candidatos están trabajando de manera muy profesional y coordinada, pero además hay un gran grupo de jóvenes voluntarios que están en cada esquina, en cada timbreo replicando el mensaje de la gobernadora: juntos es posible. Vemos una gran expectativa por consolidar el cambio”.

Finalmente, y consultado por las declaraciones del intendente Carlos Arroyo respecto de que la ayuda que recibe el municipio desde la provincia responde a “la necesidad de Cambiemos de ganar en Mar del Plata”, Abad fue contundente: “Mar del Plata es una ciudad con peso propio, tiene la relevancia que le da su historia, su geografía y su gente. Muchas veces los propios marplatenses no son conscientes de la importancia que tiene esta ciudad en nuestro país”.

“En eso radica el apoyo provincial que, además, tiene un gran sentido de la responsabilidad y asigna obra pública a los 135 municipios bonaerenses. Sólo basta con analizar los hechos: el municipio de General Pueyredon ha recibido aportes provinciales desde el comienzo de la gestión de María Eugenia Vidal, y no en estos últimos meses, lo que significa que el criterio no es electoral. Por eso, no hay mejor argumento que la realidad”, concluyó.