Renunció el director del hospital donde quemaron con agua hirviendo a una discapacitada

La pequeña población de Maipú atraviesa horas de conmoción desde que se conoció el caso de María Lía Cambre, una mujer discapacitada que se encuentra internada en el hospital municipal de esa localidad y que, en la última visita, su familia encontró con múltiples quemaduras en el cuerpo.

Al trascender la información y mientras la confusión se acrecentaba, el director y subdirector del nosocomio, Manuel Arévalo y Carlos Peláez, respectivamente, convocaron a conferencia de prensa, explicaron lo que había ocurrido con la mujer y luego anunciaron que renunciaban a sus cargos, según informó el semanario Semana Maipuense.

La paciente de 49 años padece retraso mental severo y, en consecuencia, tiene grandes complicaciones para comunicarse –no emite sonidos ni puede manifestar dolor- y está imposibilitada de trasladarse por sus propios medios. Por orden judicial, se encuentra internada desde 2014 en el área de psiquiatría del hospital Raúl Montalverne de Maipú.

Manuel Arévalo, hasta hoy director del hospital municipal en donde sucedió todo, informó que tomó conocimiento de los hechos el martes, un día después de que sucedieran. Según especificó, el 31 de julio al mediodía, tras realizarle el baño diario, la enfermera a cargo de la paciente descubrió que tenía ampollas en el cuerpo y en el cuero cabelludo, por lo que dio aviso para que se le realizara las correspondientes curaciones.

“Cuando las enfermeras del turno de la noche fueron a higienizar a las pacientes observaron que las lesiones eran extensas, algunas con ampollas por lo que se comunicaron con el médico de guardia y él dispuso que se interne en el sector de agudos, ya que observaba que eran quemaduras”, agregó.

De acuerdo al relato de Arévalo, se enteró de lo que había sucedido con la paciente por los propios familiares de la mujer quienes descubrieron las lesiones cuando la fueron a visitar y de inmediato pidió el reporte de la enfermería. “Allí veo que decía que mientras la bañaba observó que el agua estaba caliente para la piel de ella, por lo que advirtió luego las lesiones. Luego me entrevisté con la jefa de enfermeras quien me informó que estaba en conocimiento”, agregó el médico.

Frente a este panorama, se ordenó el inicio de un sumario administrativo para que se determine bajo qué circunstancias la paciente resultó con quemaduras en su cuerpo. “Queremos pensar que no ha habido una mala intencionalidad”, coincidieron los médicos que, ante la gravedad de los hechos, presentaron su renuncia “indeclinable” a la dirección del hospital.