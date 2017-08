Juan Briones se perfila como titular en Kimberley

El plantel de Kimberley realizó la práctica formal de fútbol habitual de los jueves donde se pudo ver el posible once que reciba a Independiente de Tandil el próximo domingo a las 15, en el José Alberto Valle por la cuarta fecha del Torneo Federal B. El ex Aldosivi, Juan Ignacio Briones, ingresaría por el expulsado Juan Manuel Rodríguez Rendón.



Luego de no haber podido prácticar la pasada semana debido al estado de los campos de juego, Kimberley pudo llevar a cabo 60 minutos de fútbol en la cancha principal de la Villa Deportiva apuntando al duelo ante el rojo tandilense. Si bien existía el interrogante sobre quién reemplazaría a "Coco" en el mediocampo, finalmente Mariano Mignini despejó las dudas y paró como volante central a Juan Ignacio Briones.

De este modo, los once que comenzaron de blanco fueron: Gabriel Barucco, Guido Lucero, Esteban Erramuspe, Emiliano Fortete y Juan Cebada; Julián Servera, Briones y Franco Mañas; Ezequiel Goiburu, Gonzalo Gómez y Nicolás Baigorria.

Enfrente, con pechera fluo, estuvieron: Santiago Reyes; Fermín Iriarte, Emiliano Coppens, Facundo Conde y Joaquín Solaberrieta; Patricio Rodríguez, Lautaro García, Jeremías Cajal y Matías Barreiro; Marcos Rondanina y Lucas Casella.

Finalizados los primeros 30 minutos, el resultado fue 2 a 2 con tantos de Gómez y Goiburu para los que jugarían el domingo y Rondanina y Barreiro para los suplentes.

En el segundo tiempo, el cuérpo técnico incluyó en el segundo equipo a Rodríguez Rendón, Málaga, Gasparotti, Cardellino, Suárez y Rosas para después ir haciendo modificaciones entre los de blanco teniendo en cuenta que este fin de semana habrá un solo compromiso. Tras el pitazo final, el marcador no se movió.

Mañana por la tarde continuarán los entrenamientos para definir lo que serán los 18 citados de cara al encuentro por la cuarta fecha del Torneo Federal B.