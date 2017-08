Alvarado, con puntaje ideal

Con diez partidos se completó la tercera fecha de la segunda fase del Torneo "Alejandro Víctor Giuntini" que organiza la Liga Marplatense de Fútbol. En la Zona Campeonato, Alvarado no dejó pasar la chance que tenía de subirse a lo más alto de la tabla en soledad, y lo hizo venciendo por la mínima diferencia a Libertad con un gol de Nicolás Mollo. Banfield, que no había podido ganar en sus choques anteriores, se repuso en un partidazo ante Once Unidos y ganó 4 a 3. Por la Reválida, Deportivo Norte no pudo con Huracán/Chapadmalal, pero de todas formas quedó como líder absoluto, porque River y Argentinos del Sud no pudieron ganar sus cruces frente a Cadetes y Peñarol, respectivamente.

Resultados -Sábado 5 de agosto

Zona Campeonato

El Cañón 2 - Boca 0

Banfield 4 - Once Unidos 3

Alvarado 1 - Libertad 0

San Isidro 1 - Independiente 2

Zona Reválida

Deportivo Norte 1 - Huracán/Chapadmalal 1

Racing 0 - Unión 0

General Urquiza 2 - Al Ver Verás 0

Peñarol 0 - Argentinos del Sud 0

River 0 - Cadetes 0

Almagro Florida 1 - General Mitre 0



Resultados - Sábado 29 de julio

Zona Campeonato

Círculo Deportivo 1 - Nación 2

Kimberley 1 - Los Patos 0

San Lorenzo 2 - Atlético Mar del Plata 1

Zona Reválida

Los Andes/Batán 1 - Quilmes 2