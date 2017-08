Sporting y Mar del Plata Club ganaron en la reanudación

Se disputó este sábado la novena fecha del Torneo Regional Pampeano, en donde los cuatro primeros ganaron y le sacaron más ventaja a sus perseguidores.

En Villa Marista el local Sporting logró su octava victoria del certamen al vencer 57 a 26 a Comercial y mantener la punta. Los de Eduardo Etcheto llegaron al try con Juan Noceti, Rodrigo Fernández Criado, Ignacio Marino, Jano Cherr (2), Pedro Area, Lucas Gasparri (2) y un try penal, en los "Celestes" los autores de los tries fueron Marcos Cerucci, Diego Jiménez y Juan Manuel Carelli (2).

En Tandil el otro que pudo mantener la punta pero con mucho más esfuerzo fue Mar del Plata Club, que le ganó 21 a 0 a Los Cardos. Los de Rafael Urrutia anotaron con Tao Romero, Leopoldo Banderiz y Franco Catuogno, en tanto que Tomás Larraburu aportó las tres conversiones.

En Bahía Blanca hubo un muy entretenido partido entre los Universitarios, que culminó con triunfo del de Mar del Plata por 41 a 32. Los tries del equipo marplatense fueron de José Estévez, Nicolás Medina, Juan Cruz Tejerina, Sebastián Tomás y Benjamín Duarte, más 4 conversiones y 2 penales de Ignacio Osorno.

En las "Pirañas" tries de Luciano Blázquez, Matías Garza, Facundo Freire, Manuel Ocampo y Bruno Arias, más tres conversiones de Sebastián Barrera.

Por último en Valle Hermoso el que se llevó la victoria a Bahía fue Sportiva, que derrotó 24 a 22 a San Ignacio, con sufrimiento hasta el final.

Las "Palomas Blancas" anotaron con Tomás Hinchausti, Tomás Aguirre y Rocco Del Gobbo, en tanto que en el "Verde" marcaron Rafael Riego, Lautaro García y Ezequiel Martínez Peralta.

También se disputó la primera fecha del Torneo Regional Pampeano Juvenil, en donde todos los equipos de la URMDP debutaron con triunfo. Tanto la M17 y M19 de Sporting, como la M17 de Cardos y la M19 ganaron, por su parte el domingo jugarán Universitario y Mar del Plata Club.

Resultados:

Regional Pampeano A:

Sporting 57 - 26 Comercial

Los Cardos 0 - 21 Mar del Plata Club

Universitario (BB) 31 - 42 Universitario MdP

San Ignacio 22 - 24 Sportiva (BB)

Posiciones:

Mar del Plata Club --- 40

Sporting --- 40

Sportiva --- 31

Universitario MdP --- 19

San Ignacio --- 15

Universitario BB --- 14

Comercial --- 11

Los Cardos --- 7

Próxima Fecha 10 (12-8):

Mar del Plata Club - Sportiva BB

Universitario BB - Sporting

Los Cardos - Comercial

Universitario MdP - San Ignacio

Regional Pampeano B:

Argentino (BB) 22 - 15 Los 50

Biguá 25 - 13 Uncas

Santa Rosa 23 - 37 El Nacional (BB)

Posiciones:

El Nacional --- 34

Argentino --- 31

Los 50 --- 25

Biguá --- 25

Uncas --- 11

Los Miuras --- 9

Santa Rosa --- 8

Pueyrredon --- 4

Regional Pampeano M17:

Argentino (BB) 34 - 35 Sporting

Los Cardos 64 - 24 Santa Rosa

Los Miuras (J) 7 - 87 Sportiva (BB)

Regional Pampeano M19:

Argentino (BB) 14 - 34 Sporting

Comercial 55 - 5 Universitario (BB)

Los Miuras (J) 0 - 69 Sportiva (BB)

Copa Imágenes MDQ Oro:

Los Cardos 45 - 14 Unión del Sur (Intermedia)

Los Cardos 19 - 53 Unión del Sur (Primera)

Sporting 17 - 15 Comercial (Intermedia)

Sporting 39 - 29 Comercial (Primera)

Copa Imágenes MDQ Plata:

Biguá 32 - 19 Uncas

San Ignacio 63 - 7 Campo de Pato (Intermedia)

San Ignacio 7 - 12 Campo de Pato (Primera)

Copa Imágenes MDQ Bronce:

Gnomos 17 - 20 Villa Gesell

Náutico 0 - 48 Camarones

Pampas 0 - 48 Necochea

Torneo Intermedio M19:

Pueyrredon 5 - 24 Biguá