Le roban una computadora con software de trabajo: ofrece 10 mil pesos de recompensa

A Lucas Hansen Paz la visita a la casa de su amigo en Bernardo de Irigoyen al 3500 este sábado en la noche, le trajo un enorme dolor de cabeza. Pero sobre todo, una gran preocupación por su futuro laboral inmediato. En diálogo con 0223, contó detalles de lo sucedido y pidió por la ayuda de la población.

Creador de música y bandas sonoras para diversas películas y orquestas, entre otras especialidades informáticas, Lucas compró una camioneta Ecosport hace menos de un año y con ella se trasladó desde Sierra de los Padres, donde reside con su mujer y dos hijos, hasta la zona de Playa Grande para cenar con un grupo de allegados durante este fin de semana.

Al salir del encuentro, halló al rodado sin su rueda de auxilio, con la cerradura forzada y sin algunos de los elementos que llevaba adentro: la ropa de su bebé de ocho meses, la sillita de traslado vehicular, diversos documentos y una notebook, marca Samsung RV511, clave para sus tareas diarias.

Preocupado por el software que contiene, valuado en dólares y muy específico para los conocedores de ese tipo de trabajo, Lucas lanzó una campaña de búsqueda y ofreció 10 mil pesos de recompensa luego de presentar la denuncia del hecho en la comisaría novena.

“Llegamos tipo 22 horas y al salir, sobre la hora 1, nos encontramos con ese escenario. Soy analista en sistemas y técnico electrónico y aunque la computadora no me interesa, y ofrezco el doble de lo que sale, lo que necesito es el disco rígido, porque tengo mis elementos de trabajo, diferente software que he ido comprando a lo largo de los últimos 11 años”, contó notoriamente desesperado.

“Ofrezco $10.000 en efectivo a quien la encuentre, la vea, la entregue o aporte informacion terminal y real”, describió sobre los 300 gigas de programas claves para su desempeño y su familia.

Según contó Lucas, “la notebook tiene una marca distintiva: le hice un pequeño agujero en la tapa donde está el monitor, en el medio, para tenerla identificada, del ancho de un lápiz”. Su número de contacto: 223 686 4232.