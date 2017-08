Usurpación de terrenos en Fortunato de la Plaza y Polonia: en 24 horas armaron 18 casillas

Augusto Gabriel Cros compró un predio ubicado sobre avenida Fortunato de la Plaza entre avenida Polonia y las calles Rufino Inda y Tripulantes del Fournier, que conforma una extensión de aproximadamente 11 manzanas. Lo hizo en 2005, como inversión a futuro años después de que le expropiaran su local en la histórica manzana 115.

Alambró todo el perímetro, que con el correr de los años fue destruido, tras lo cual sufrió varios intentos de ocupación. Pero en los últimos días la situación se desbordó y este domingo, en diálogo con 0223, contó con sinceridad: “Ya no quiero ir más a tratar de hablar con la gente. Siempre actué bien, tengo 56 años y las últimas veces me agredieron. Algunos me pedían por favor que los dejara porque no tenían donde ir, pero otros se pusieron muy violentos. Me pegaron y hasta me tiraron un tiro entre las piernas”, sentenció para ejemplificar la gravedad de la situación.

“La semana pasada ya presenté dos denuncias, todos los últimos días se seguía metiendo gente, fuí a la comisaría 16 y todo fue elevado a la fiscalía 12, sin embargo, no obtuve ninguna respuesta. Ahora está mi abogado penalista armando una causa para presentar en la justicia”, describió.

En esa línea, Cros contó que este sábado “ya había contado 18 casillas hechas en las últimas horas. Muchas son chiquitas, pero las armaron adelante mío. Yo ví cuando llegaban camiones con maderas y chapas, todas igualitas, siete u ocho bultos de materiales idénticos. Esto está armado, no sé si es político, pero no puede ser que de un día para el otro llegue transporte con esas cosas”, detalló.

“Sé que hay un problema social en cuanto a la vivienda, pero no puedo yo darle esa solución a la gente. Hablé con el municipio varias veces, para que por medio de la provincia se destinarán las tierras para construir un barrio, pero nada avanzó. Yo compré esto porque tenía pensado lotearlo algún día y vender las parcelas. Pero te sacan las ganas de todo”, concluyó Cros, a la espera de alguna efectiva intervención en el asunto.