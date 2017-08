Batán tuvo un patrullero nuevo sólo 5 horas: lo reemplazó otro que “se cae a pedazos”

Desde el Foro de Seguridad de Batán elevarán un petitorio al intendente Carlos Arroyo y al Jefe Departamental Fabio Astor, para reclamar por la escasez de patrulleros y el estado “calamitoso” de los mismos.

“El jueves de la semana pasada llegó un patrullero nuevo que reemplazó a uno que estaba muy destruido. Pero duró sólo 5 horas. Pregunte en la comisaría y me dijeron que fue por decisión del Ministerio de Seguridad. En su lugar, dejaron uno que se cae a pedazos”, contó a 0223, Arturo Jarrier, vecinalista y presidente del Foro de Seguridad de Batán.

En ese contexto, Jarrier insistió con el cambio de categoría que demandan desde hace tiempo a la comisaría de la vecina ciudad, que “sólo tiene 25 efectivos cuando debería tener 100, para unos 60 mil habitantes”.

Por otra parte, cuestionó el funcionamiento de la Policía Local “que acá no está funcionando”. “En la hora de cierre de comercios desaparecen, no encontras ni a uno. El Intendente y las autoridades de seguridad tiene que hacer algo. Les guste o no Batán es una ciudad y necesita de seguridad y de salud”, reclamó el vecinalista.