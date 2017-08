Castañeira: “Vamos hacia una elección que puede ser histórica para la izquierda”

Manuela Castañeira sufre que la izquierda en la Argentina no pueda unirse en un espacio, pero es optimista respecto al futuro. La precandidata a Diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires por el espacio Izquierda al Frente, de recorrida por el territorio bonaerense a pocos días de las Paso, visitó Mar del Plata y charló unos minutos con 0223 del escenario político nacional.

“Se están combinando varias cuestiones atípicas para una campaña electoral. Primero, el terrible malestar que hay con el macrismo y con Vidal. Hay realmente una bronca bárbara con el gobierno por el ajuste, hay una gran preocupación por el desempleo, hay mucho malestar entre la clase trabajadora. Estuve en Lomas, en Quilmes, en San Justo, acá en Mar del Plata, en La Plata. A donde voy me paran y me hablan de tristeza, se empieza a hablar de tristeza en los barrios, de miseria”, describió esta joven socióloga en el inicio de la entrevista.

“Nosotros planteamos algo muy distinto. El macrismo dice que hay una sola salida: el ajuste, que tiene un plan A que es que paguen los trabajadores. Nosotros tenemos un plan B, que es que paguen los empresarios y ganen los trabajadores. Por eso puntualmente elevamos varias propuestas: que haya un 35% del aumento del salario indexado por inflación, que haya una prohibición de despidos por ley, que se elimine el Impuesto al Trabajo en la cuarta categoría, mal llamado Impuesto a las Ganancias, y que se estaticen aquellas fábricas que quieran cerrar. Acá el problema no es que falta plata. En todo caso que abran los empresas sus libros contables. Argentina es el quinto país evasor en el mundo de impuestos empresarios. Tiene un PBI entero fugado en el extranjero”, sentenció la dirigente socialista.

En esa línea, Castañeira entendió: “El macrismo busca una temerización de la Argentina, hacer lo que hizo Temer en Brasil. Por eso hay una oleada de desempleo, está buscando generar desmoralización y miedo entre los trabajadores, para imponer así las medidas de reforma laboral para favorecer al empresariado. Esta cosa loca de que el trabajador aspire a levantar la cabeza, para Macri no va más. Hay una tendencia a cuestionar los convenios colectivos de trabajo, algo que costó casi un siglo en la Argentina para lograrlo. La teoría del derrame no existe. El empresario si pudiera esclavizarnos al extreño, lo haría. La grieta no es entre Macri o Cristina, es entre los empresarios y los trabajadores”, fustigó.

Consultada por lo que pueda ocurrir en las Paso, la referente de Izquierda al Frente analizó: “Vemos que no hay una polarización en estas elecciones. Hay mucha fragmentación y hay primeras grandes minorías. Hoy el macrismo es una primera gran minoría, pensemos que viene de más del 50%, no solo en el balotaje, también en su popularidad el año pasado, algo que se desplomó. Y el kirchnerismo, que es otra gran minoría, sucede que tiene un gran techo, porque las heridas están abiertas. Los trabajadores que se habían volcado a las opciones de Cambiemos, no están volviendo mecánicamente al kirchnerismo”, aseguró.

Sobre el gobierno anterior, Casteñeira afirmó: “Doce años de mayoría parlamentaria, legitimidad política, recursos económicos, y no se utilizó eso para cambiar problemas de fondos, para cambiar los problemas del futuro de la juventud. Tuvimos por ejemplo a una mujer presidente que nos negó no solo el derecho, también el debate a la legalidad del aborto”, deslizó.

En relación a la performance que podría obtener la izquierda, la precandidata a legisladora entendió: “Hay un fenómeno de vacancia política, y la gente está buscando otras alternativas y por eso la campaña de izquierda está muy fuerte, viene muy sólida en la provincia de Buenos Aires. La gente ve a la izquierda y observa que sale a pelear por un derecho. Y ahora la izquierda renueva sus fuerzas y apuesta por gente joven. Somos pibes que militamos por convicciones. No somos millonarios y no le vamos a votar las leyes a Macri, como hace el randazzismo, el FpV y el massismo”, sentenció.

Para Castañeira no hay muchas dudas: “Vamos hacia una elección que puede ser histórica para la izquierda. Y sabemos que hay un reclamo que es muy sentido, que es de la unidad de la izquierda, que nosotros acompañamos y es una bandera que es muy importante. Nos hubiera gustado que haya una solo frente, lamentamos que sean dos, intentamos lograrlo, le venimos reclamando hace años al FIT por una reunión, para unificar nuestras fuerzas. Es lamentable que Nicolás Del Caño, Myriam Bregman y Pitrola se hayan negado. Ellos se han conformado y la izquierda está para más, para ser más serios, para ser más adultos. Nuestras fuerzas empiezan a ser potentes pero falta que estén unidas. Si en agosto tenemos un buen resultado se puede venir una unidad, porque van a tener una presión concreta para escucharnos. Yo también estoy preocupada por la unidad de la izquierda”, cerró la dirigente feminista.