Empleados del Emder no cobraron y realizan una retención de tareas

Los empleados del Emder no cobraron el sueldo correspondiente a julio por lo que resolvieron iniciar una retención de tareas hasta tanto tengan los haberes disponibles.

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales confirmaron la medida de fuerza a 0223, aunque aclararon desconocer los motivos por los cuales los 400 trabajadores del ente aún no percibieron sus salarios. “Hasta que no estén al cobro los sueldos se mantendrá la retención de tareas”, explicó Luis María Muñoz, secretario de Prensa del STM.

Fuentes extraoficiales consultadas por 0223 señalaron que el motivo por el cual no cobraron los trabajadores sus salarios es administrativo. “Tras la salida de Guillermo Volponi, quedó todo a cargo de Carlos López Silva. Pero según dicen él no sabía que tenía que firmar y por eso no cobraron”, señaló una fuente cercana al ente.

Este lunes, el intendente Carlos Arroyo recibió temprano al secretario de Hacienda Gustavo Schroeder. Desde el entorno del jefe comunal confirmaron que efectivamente hubo una demora en el pago y que en el transcurso del día se liquidarán los haberes.