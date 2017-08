“La fiscal no entra en razón, me dice que alambre, ya lo hice y me lo destruyeron”

La toma de terrenos en el predio ubicado sobre avenida Fortunato de la Plaza, avenida Polonia y las calles Rufino Inda y Tripulantes del Fournier continúa este lunes “sin solución a la vista”, según contó en diálogo con 0223 Augusto Gabriel Cros, el propietario de las 11 manzanas que conformar el espacio intervenido.

“Este domingo estuvo la policía custodiando que no entrara más gente. Iba a ir nuevamente a Tribunales para hablar con la fiscalía, pero mi abogado me dijo que no lo hiciera. Vamos a armar una demanda porque la fiscal no entra en razones, me dice que alambre el terreno y yo ya le había explicado que así lo hice y que me lo destruyeron”, detalló Cros.

Luego de afirmar que los elementos con los que se construyeron las 18 casillas “fueron traídos con un camión, con cortes de chapas y maderas todos iguales”, el dueño de las tierras en disputa no anduvo con vueltas: “Ahí se está armando otro asentamiento de Mar del Plata”.