Mónica Arriagada luego de la liberación de su agresor: “No le encuentro sentido a la situación y me da lástima”

Mónica Katherina Arriagada vive en Santa Clara del Mar y el viernes pasado salió a festejar el cumpleaños de una amiga. Dispuesta a divertirse en el resto bar Bookan, ubicado en el microcentro de Mar del Plata, terminó por experimentar una pesadilla.

Una semana después de ser golpeada, la mujer hija de Tito Arriagada, el hombre asesinado en agosto de 2014 de un golpe en la calle, contó en diálogo con 0223 como siguieron sus días, luego de publicar en su red social imágenes del agresor, identificado como César Montenegro.

“Estoy esperando contactar a un abogado, desde el municipio me aseguraron que esta semana pondrán un equipo a mi disposición. Voy a iniciar acciones legales contra él y contra el bar”, detalló.

“Cuando fuí el martes a Tribunales, me enteré que el había quedado libre un rato antes, estuvo tres días detenido. Supuestamente, por lo que me avisaron en la mesa de entrada, se le notificó de una orden de restricción a mi persona y al lugar, y también de que deberá realizar un tratamiento psicológico”, contó.

Además del dolor físico, que aún persiste en su pómulo, Mónica sufrió esa noche el robo de sus pertenencias, luego de recibir asistencia tras el violento suceso. Entre tantas malas noticias, en las últimas horas, recibió un aviso positivo: “Apareció mi DNI y mi billetera, la encontró un hombre en Luro y Dorrego y se la dejó a una pinturería que me llamó para ir a buscarla”, describió.

“No le encuentro sentido a la situación que viví y me da mucha lástima también lo del robo. Te sentís realmente muy vulnerable. Del lugar ni aparecieron para ver cómo estaba y si necesitaba algo. Se tendrán que hacer cargo, porque uno paga una entrada y tiene que haber un seguro que me respalde”, afirmó.

“Una pasa por un trauma como este y lo puede superar, pero sé que hay pibas que no lo logran y es preocupante”, concluyó.