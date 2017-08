Tras un largo conflicto, los médicos cerraron su paritaria en un 27%

Finalmente y tras más de seis meses de conflicto, los profesionales de la salud enrolados en Cicop aceptaron la última propuesta salarial del 27%, formulada el pasado 31 de julio, aunque pusieron ciertos reparos al acuerdo.

“La aceptación en disconformidad tiene el sentido de alertar acerca de que las diversas temáticas puestas en discusión a lo largo de estos meses no han alcanzado una solución definitiva ni mucho menos. En ese sentido, el aumento salarial sólo es un paliativo que no conforma una verdadera recomposición de nuestros ingresos, el pase a la planta de los becarios nuevamente acordado debe cumplimentarse hasta que no quede ni un solo trabajador o profesional en esa condición, y el Decreto de Desgaste requiere de una implementación definitiva, sólo para mencionar tres de las cuestiones que estuvieron en debate en esta etapa”, señalaron a través de un comunicado.

En tal sentido, destacaron que “desde el punto de vista porcentual, el incremento está en línea con el que obtuvieron los docentes, instancia bien lejana al intento de establecer un techo del 18 % de parte del Gobierno y sus sindicatos aliados al principio de la discusión. La propuesta comprende a los salarios de residentes y becarios en forma equivalente, el aumento de los reemplazos de guardia, con el correspondiente fondo para ello, así como el compromiso de pagar la deuda acumulada de los mismos en tres meses consecutivos a partir de agosto”.

Asimismo, desde la Cicop reclaman “poner en agenda las graves dificultades que persisten, instar a un incremento significativo del presupuesto para el área, seguir bregando para mejorar las condiciones laborales y de atención de la salud de la población, son algunas de las tareas que tenemos en el futuro inmediato. Como siempre lo hacemos, lo iremos construyendo y decidiendo entre todos y todas”.