Sólo el 30% de las mamás dan teta de forma exclusiva hasta los seis meses

Dar la teta a un hijo o hija es una de las experiencias más maravillosas que puede experimentar una madre. Pero no es una tarea sencilla. Desde el vamos, nadie le avisa a una mamá primeriza que amamantar a su bebé es una tarea mucho más compleja que sacar la glándula y esperar a que el niño o niña succione. No. Duele y hasta lastima; a veces el bebé es dormilón y hay que despertarlo para alimentarlo. Y a eso hay que sumarle la presión del pediatra y su tablita del peso que debería tener la criatura.

Laura Krochik, presidente de la Asociación Civil Argentina de Puericultura, asegura que en el mundo, menos del 50% de las madres logran dar la teta a sus hijos de forma exclusiva hasta los seis meses de vida, el tiempo mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Argentina, el porcentaje es aún menor: se estima que sólo el 30% de las mamás llegan a amantar a sus bebés durante el primer semestre de vida.

El regreso al trabajo encabeza la lista de factores que atentan contra la lactancia materna. “Aquí intervienen las licencias que no son lo suficientemente extensas, no sólo para la mamá sino también para el padre, y la falta de lugares de trabajos amigables para que las mujeres puedan prolongar el vínculo. Entonces, muchas mujeres terminan encerradas en un baño tratando de sacarse leche para llevarle a su bebé y con el tiempo optan por dejar de hacerlo”, dijo Krochik en diálogo con 0223.

Pero esa no es la única causa que impide que una mujer tenga una lactancia exitosa. “La falta de información, de acompañamiento de la pareja, familia o de los profesionales de la salud son otros factores determinantes. La importancia de sostener la lactancia es algo que ni siquiera se plantean muchos médicos. Incluso, hay mamás que llegan al parto y no saben por dónde empezar y para una mamá que se siente sola, es muy difícil no caer en la introducción precoz de la leche de fórmula”, sostuvo.

“Durante los últimos 40 años, la fórmula ha hecho estragos. Incluso, los médicos suelen calcular el peso de los bebés de acuerdo a una tabla que prevé el crecimiento de un bebé alimentado con fórmula, por lo que un bebé amamantado para ellos siempre tiene bajo peso”, advirtió más adelante.

Además, la puericultora reparó en que, aunque en el último tiempo surgieron distintas campañas que promueven y piden respeto por las mamás que dan el pecho en lugares públicos, aún existen “muchos prejuicios” al respecto. “Esto es producto de la sociedad retrógrada en la que vivimos, en la que no está mal vista la teta que se muestra en el programa de Tinelli pero sí la de una mamá que amamanta sentada en un banco de plaza”, enfatizó.

Y reparó en que por este motivo es “muy bajo” el número de madres que extienden la lactancia después de los dos años de vida, “a pesar de que la OMS asegura que la leche materna garantiza un mayor desarrollo neuronal de los niños”.

Por último, Krochik recomendó a las mamás acudir, consultar y respaldarse en grupos de lactancia, de crianza y foros. “No sentirse sola es fundamental para no terminar creyendo que darle a tu hijo fórmula es mejor y más fácil que seguir insistiendo con la teta”, aseveró.