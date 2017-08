Remeros del Club Náutico se destacaron en Tigre

El resumen de la actuación del equipo de remo del Club Náutico Mar del Plata, en el 1er. Encuentro Sudamericano de Escuelas de Remo, arrojó un total de siete victorias para los remeros tricolores. También los orientados por Federico Ecker y Carolina Vila, accedieron cuatro veces al segundo escalón del podio y en dos casos, los jóvenes marplatenses, fueron terceros.



Al regresar a la ciudad, Federico Ecker manifestó: “Lo más importante fue la convivencia en las instalaciones del Club Náutico Hacoaj, que fue quien nos alojó. Los chicos habían recibido en el club a otros remeros pero no habían tenido la chance de estar todos juntos en un torneo. Este es un equipo joven y realmente la convivencia fue bárbara, con lo cual nos volvimos muy contentos. Sabíamos de la buena preparación con la que llegábamos y por eso esperábamos buenos resultados. Hay que ir escalón por escalón, pero realmente los chicos le están dedicando tiempo a este deporte y es hora de que diviertan con sus eventuales rivales.. Quiero felicitar al club Teutonia por la organización de este primer encuentro”.

Estas fueron las principales posiciones obtenidas

1ros puestos: Mariana Rabino Sestello (single libre dama),Germán Monie (single libre), Simón Ercolano (paseo sub 16), Facundo Llorente- Tomás López de Armentia (doble par clinker), Juan Pablo Garay (paseo sub 12), Martín Vega (paseo libre) y Maite Carreto - Dolores Bruzzone (doble par clinker)

2dos puestos: Clara Galfre- Maité Ríos (doble par sub 16), Josefina Aquino (paseo sub 12), Pilar Cicciotti- Irina Skliarvsky- Pilar Horigian-Guillermina Berengeno (cuádruple par sub 14) y Leonardo Morales (paseo libre)

3ros puestos: Joaquín Martínez Franco (paseo sub 16), Ulises Bessouet- Pablo Quiroga- Máximo Garay-Matías Amato (cuádruple par sub 16)

4tos puestos: Joaquín Domínguez (paseo sub 14), Emanuel Acosta (paseo sub 14), Ignacio Berrios (paseo sub 14) , Patricio Peralta (single sub 16), Joaquín Patane (paseo sub 16), Santiago Arrigo- Santiago Martín (doble par sub 16) y Hernán Foa- Gonzalo Hermida- Octavio Porta-Fausto Eiriz (cuádruple par sub 14)

5to puesto: Serena Storelli (paseo sub 16)

6to puesto: Ian Schwerdt (paseo sub 16)