"Juan Rey es quien le puede ganar a Pulti en Acción Marplatense"

Marcelo Attar, presidente de la Juventud de Acción Marplatense, se refirió a la primera interna que atravesará el Partido de la ciudad, luego de veinte años de existencia, en la que el presidente de la ONG Hazmereir Juan Rey se enfrentará al candidato apoyado por el exintendente Gustavo Pulti, Marcelo Artime.

"Los jovenes necesitamos una renovación en la política, alguien que represente nuevos valores como sociedad. Queremos alguien que esté comprometido con los problemas sociales de Mar del Plata y Batán que le preocupe el desempleo, la educación y la cultura. Queremos a alguien que nunca baje los brazos, que esté en los barrios, que haga cosas por la ciudad, por los jóvenes y no se quede solo en la crítica", expresó Attar.

Y continuó: "Creemos que esa persona es Juan Rey, un vecino admirable, alguien que no está gastado, ni manchado. Los jóvenes de Acción Marplatense nos entusiasmamos con su historia de vida, con su lucha, con su solidaridad, con su acción por la cultura, con su entrega sin pedir nada a cambio. Un tipo común que pasó por la gestión de manera honrada"

En relación, a la competencia frente al candidato de Pulti, Attar dijo que "Juan Rey es quien puede ganarle a Pulti, puede plantear otro liderazgo".

"Nosotros lo apoyamos porque la Acción Marplatense de Gustavo Pulti no nos representa. Queremos otra forma de hacer política y encontramos en Juan Rey un líder mucho más cercano, autocrítico y motivador, que ve en los jóvenes el futuro pero sobre todo el presente de nuestra ciudad. Juan es la alternativa y sobre todo es alguien honesto, justamente con lo que nos identificamos los jóvenes del partido", expresó

Para finalizar Attar convocó a todos a "llenar las urnas de esperanza y dignidad" el próximo domingo. "Esperanza para no bajar los brazos frente a la pasividad en la que se encuentra Mar del Plata hoy y dignidad porque no queremos que nos representen personajes que están lejos de los problemas de todos los días. Queremos mirar para adelante y pensar en positivo. Juan Rey es la esperanza. Si no lo conocen aún hagan la prueba: pasen por Keops o mándenle un whatsapp al 155 777 697 y les va a responder. Es de esos tipos que si lo conocés, lo querés", cerró.