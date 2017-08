Cansados de inundarse, vecinos de Nuevo Golf exigen obras al municipio

Luego de las intensas lluvias del martes y ante el mal estado de las calles, vecinos del barrio Nuevo Golf se manifestaron este miércoles al mediodía en la esquina de Cerrito y Mario Bravo para pedir al municipio que realice obras. "Estamos preocupados porque está anunciado lluvia hasta el sábado", señaló Mario Peralta.

"Ya no sabemos qué más hacer. No tenemos ningún tipo de respuesta por parte del municipio", denunció el referente de los vecinos y dijo que desde el ejecutivo le prometieron obras para el barrio pero "hasta el momento no apareció ninguna máquina".

Cada vez que llueve, las calles de Nuevo Golf se vuelen intransitables. Esta situación genera que los colectivos de la línea 593, la única que entra al barrio, muchas veces no circulen por la zona y dejen aislados a los vecinos.

"En la lluvia del martes, justo cuando estaba diluviando, dejó de pasar el colectivo y la gente tuvo que entrar y salir del barrio caminando. Se forma un cordón de agua de 300 metros y tenés que cruzarlo caminando, con el agua que te llega a la rodilla", resaltó Peralta.

"Estamos preocupados porque está anunciado lluvia hasta el sábado", reconoció el representante de los vecinos y dijo que este problema se solucionaría "con una retroexcavadora que haga una zanja o un canal para conducir el agua".