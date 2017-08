Micaela, la nena de 10 años que la rompe al fútbol pero la Liga Marplatense no la deja competir

foto

Fue parte del primer congreso de fútbol femenino que se realizó en Rosario, invitada por las organizadores por su habilidad con la pelota. Se llama Micaela Fernández Ibáñez, es fanática de River, tiene 10 años y una pasión por el fútbol que la desborda. Su desempeño en la escuelita que el club balcarceño Los Patos tiene en Coronel Vidal, trascendió los límites del partido de Mar Chiquita. Y ahora, su sueño de jugar a la pelota, sufrió un duro revés, además de generar un gran debate en los últimos días.

Desde la Liga Marplatense de Fútbol, jurisdicción en la que compite Los Patos, le han impedido jugar en los torneos juveniles oficiales. La situación llevó a su madre, Romina, a realizar un descargo vía su cuenta en la red social Facebook que tuvo una notable repercusión. “No pensé que iba generar tanto revuelo, sinceramente no lo pensé. Lo hice como madre molesta por la situación” contó la mujer en diálogo con 0223.

“Nunca se le permitió jugar en la liga marplatense. Me dijeron en su momento que no podía y listo, entiendo las reglas. Pero para este año, de palabra, el profesor de Mica ahí en la escuela de Los Patos en Coronel Vidal, me dijo que habían hecho una nota de solicitud con el presidente del club a la institución marplatense, llenamos la ficha, con su foto y mi firma, yo ví esa carta, y me anticipó que esta temporada iba a poder jugar. Cuando fuimos y nos dijo que finalmente no iba a poder hacerlo, me quedé helada y obviamente ella, enojada, comenzó a llorar”, contó Romina.

Única nena en el club, Micaela juega desde los cinco años todo tipo de torneo amateur, incluso los organizados por ligas de fútbol de otros distritos, donde sus compañeros insisten con tenerla a su lado. Sin embargo, en Mar del Plata, no se admiten equipos mixtos. Y desde la Liga Marplatense, conocido el reclamo, dijeron que nadie había iniciado gestiones para habilitarla, más allá de aclarar que al no permitirlo las reglas, nadie iría a realizar un pedido semejante. “No quiero tener tampoco problemas con Los Patos, que dijo que sí iba a realizar el pedido, pero la ilusión era muy grande, hasta le hicimos una bandera”, reconoció Romina al respecto.

“Acá en Coronel Vidal no hay fútbol femenino. Se armó un equipo de mujeres pero son mayores de 15 años, ella va y juega, porque la invitan y saben que es buena, pero no puede competir, hay personas mucho más grandes” admitió su mamá a continuación.

Para los tiempos que vienen, hasta sobrepasar la edad límite de 14 años dispuesta para la opción del fútbol mixto, Micaela afronta la alternativa de venir a jugar al fútbol femenino de Mar del Plata. “Una vez que sea más grande veremos, pero no puede hacerlo en la liga marplatense ahora, porque eso significa viajar cuatro veces a la semana, con tres entrenamientos mínimo más el día del partido, son 120 kilómetros de ida y vuelta, ella es chica, tiene la escuela y otro montón de cosas, es muy difícil”, expresó Romina.

#DejenJugarAMica es la campaña que lanzaron sus familiares y amigos para la volante marchiquitense que levanta ovaciones en todo Coronel Vidal. “Queremos que la dejen seguir disfrutando de lo que le gusta. No se trata de plata, de que se vaya de acá, ahora ella quiere jugar los domingos con sus compañeros y sus compañeros piden por ella”, concluyó su madre.