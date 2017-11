"Los submarinistas están preparados para muchas maniobras, pero la explosión no se pudo anticipar"

"Las esperanzas aún no están perdidas, los submarinistas pueden seguir aún con vida, hasta no encontrarlos no se puede afirmar lo contrario". Pedro Alcaraz es el presidente de la Agrupación de Suboficiales Submarinistas Argentinos; y con esa fe comienza la conversación que mantuvo este viernes con 0223, luego de nueve días sin novedades del ARA San Juan.

Con el transcurso de los días, muchas fueran las hipótesis que se manejaron en torno a lo que pudo haber ocurrido con los 44 tripulantes a bordo del submarino; así como también fueron realizándose diferentes críticas hacia la Armada en torno a preguntarse si el buque estaba en condiciones de zarpar o no. "Todos los controles necesarios se habían realizado y habían arrojado resultados positivos", indicó Alcaraz y agregó: "Sólo se sale al mar si están dadas las condiciones y en este caso era así, se hacen chequeos siempre 48 horas antes por más que se salga a navegar media hora".

Por eso, en ese sentido, para este Suboficial Mayor electricista retirado lo que ocurrió "fue un imprevisto". "Los submarinistas están preparados para realizar muchas maniobras, pero la explosión ha sido algo que los sorprendió, que no pudieron anticipar", añadió.

"Tenemos que tener esperanzas que están con vida, ellos están preparados técnica y psicológicamente para sobrevivir situaciones de emergencia, incluso el submarino está dividido en dos partes por si ocurre un accidente en la proa por ejemplo, se cierra esa parte y la tripulación queda del otro", explicó, pero aclaró: "El tema es cómo suminitran el oxígeno".

Otro de los puntos que Alcaraz especificó fueron las reparaciones que se le hicieron hace algunos años al ARA San Juan. "Todo lo que se hizo en los astilleros está filmado, cuando se sacaron las baterías viejas y se pusieron nuevas, cuando se cambió el motor también", finalizó.