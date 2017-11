Alvarado no lo liquidó y lo pagó muy caro

Suena a frase hecha pero es una realidad: al fútbol se gana con goles. Y cuando vos no hacés los que generás en el arco rival, los pagás muy caro en el propio. Alvarado puede dar fe de eso. Porque tenía un partido controlado ante Deportivo Madryn, ganaba 1 a 0 y podía estar algún gol más por encima, pero no lo definió, desaprovechó ocasiones claras y en un descuido, en ese fantasma que son las pelotas paradas, un tiro libre no pudo ser despejado, se desvió, superó a Rago y los de Murúa se llevan un empate de oro del Minella y le dan un golpe de cabeza al "torito" que no se pudo subir a la punta de la Zona 1.

Fue muy bueno el primer tiempo de Alvarado, que podría haber sido aún mejor si a ese control de pelota y buen manejo, con mucha movilidad, le agregaba un poco más de profundidad en los últimos metros. Porque fue protagonista durante toda la etapa y apenas si Juan Francisco Rago fue inquietado con un remate lejano de Taparello que recuperó una pelota en tres cuartos de cancha y, sin compañía, probó de afuera apra exigir una buena respuesta del "uno", y con una maniobra individual de Vega, que recibió un pelotazo largo por la derecha, le enganchó dos veces a Castro y, casi sin ángulo, buscó el segundo palo pero se le abrió mucho.

Antes y después, el trámite y la pelota correspondió al local, abriendo la cancha con los laterales, principalmente con Emanuel Urquiza que se juntaba con Gonzalo Lucero, y buscando permanentemente a Joaquín Susvielles que pivoteaba bien para los jugadores que venían de frente y salía para el área. El "9" hacía todo bien cuando resolvía rápido y se complicaba cuando intentaba una de más. Todo bien hacía Alvarado hasta el área, ahí, se diluía y le faltaba el último toque.

La más clara, fue un córner desde la derecha de Matías Caro que anticipó "Coki" con un gran cabezazo y respondió de manera notable Depotte. Pero se veía venir que cuando el "torito" acertara en el toque final, ponía un hombre car a cara con el arquero. Y sucedió a los 28', Susvielles volvió a aguantar un defensor en las espaldas, vio como pasaba Gonzalo Lucero a la carrera y, de primera, la peinó para la arremetida del neuquino que la acomodó para la derecha y definió por debajo del "uno" para sellar el merecido 1 a 0.

Con la ventaja, el equipo de Giganti hizo correr más aún más la pelota e hizo más notoria la superioridad. Pero volvió a fallar en los últimos metros, porque en una buena contra, quedaron 4 contra 4, Lucero enganchó bien de derecha al centro, quedó perfilado para rematar pero prefirió bucar a Litre que le había pasado por atrás y Buruchaga le adivinó la intención para desarticular una clara ocasión. En la última de la etapa, Susvielles no pudo conectar un tiro libre de Riera pero el rebote le quedó a Caro que llegó a a carrera y definió demasiado alto.

Obligado, Deportivo Madryn salió más adelantado en el complemento, apretó más arriba y llevó a equivocaciones en el fondo que arriesgó demás y perdió algunas pelotas muy cerca de su área. Pero cuando lograba hacerse del balón, parecía que podía lastimar. Susvielles volvió a salir para el costado y desde allí abrió para Lucero que esta vez jugó con la trepada de Urquiza, enganchó para adentro y probó al arco, la pelota dio en la espalda de un defensor y fue a parar a la cabeza del "4" que la metió adentro para Susvielles que definía pero la jugada ya estaba invalidada por offside.

Enseguida recuperó la pelota el "torito" y nuevamente empezó a inquietar. Con Urquiza como bastión por derecha, la pelota cruzó todo el área y le quedó a Riera que tocó para Castro, el centro encontró a Susvielles detrás de los centrales, solo, afuera del área chica, la controló, tuvo tiempo de pensar, elegir, esperó que el arquero se juegue y definió suave, a la derecha, pero la pelota increíblemente fue a parar a la base del caño para desperdiciar una ocasión clarísima de empezar a sellar el triunfo. El local tenía todo para liquidarlo, menos la puntería. Otra vez con una jugada que empezó por derecha, quedó un rebote en el punto penal, Lucero controló y, casi cayéndose, punteó ante la salida desesperada del arquero, la pelota fue casi pidiendo permiso y se fue besando el caño izquierdo.

Más allá de la superioridad, esas situaciones desperdiciadas empezaban a generar el murmullo y la preocupación porque la ventaja era muy corta y cualquier jugada aislada podía hacer pasar un mal trago. Y vaya si lo pasó, a los 33', una pelota parada desde la izquierda, Nicolás Roldán le metió la rosca, nadie la tocó, nadie la pudo sacar, apenas un desvío que levantó la pelota, superó la estirada de Rago y selló el 1 a 1 que cayó como un baldazo de agua fría.

Giganti, rápido, pegó el grito desde la platea (vio de ahí el partido por estar suspendido) y mandó a la cancha a Wilson Albarracín y Ezequiel Ceballos. Pero a esa altura, cayó en el apuro y la desesperación, contra un rival que firmaba el empate y ante cada roce se quedaban haciendo tiempo en el piso. Los dos que entraron se juntaron en un lateral, salió rápido "Trapito", el goleador desairó dos veces a Elgorriaga y su remate fue débil a las manos de Depotte. El final se calentó, Madryn aguantaba los embates y enfriaba el partido, Arrieta se fue expulsado por una infracción y Birge por un cabezazo a Palisi, por lo que los instantes finales el "torito" los jugó con dos hombres más. Y casi lo gana de rebote, la pelota le quedó a Paulucci que no llegó a definir bien, punteó sin fuerza y respondió Depotte. La última fue para Albarracín, que recibió un centro, metió el taco con tanta mala fortuna que le salió directo a las manos del arquero que se quedó con la ilusión.